Cinco horas después de ser presentado, Augusto Batalla debutó como titular en Granada y logró la primera valla invicta de su equipo

La carrera de Augusto Batalla está en un momento de cambios y, luego de un gran semestre en el arco de San Lorenzo, apareció una oportunidad única para atajar en el Granada de España. En su primera aparición, fue importante para darle seguridad a la defensa y derrotar 2-0 al Cádiz en un partido trascendental por la permanencia en la máxima categoría. La titularidad pocas horas después de arribar al Viejo Continente no afectó en el rendimiento del guardameta que hasta protagonizó una acción de VAR para salvarse de un penal.

Antes del pitazo inicial en el estadio Nuevo Los Cármenes, apareció un tuit para oficializar el desembarco del arquero argentino y se difundió en las redes del club alrededor de cinco horas antes del compromiso. Un rato más tarde lo incluyeron en la lista de convocados junto con otros tres porteros y luego fue confirmado como titular por encima del portugués André Ferreira y el español Adrián López. Cabe destacar que en el momento de la llegada de Batalla, el Granada se destaca por ser el segundo equipo más goleado con 40 tantos en contra en 18 fechas y ninguna valla invicta en esa cantidad de duelos. Algo que se terminó este miércoles.

En el minuto 2 del encuentro, Augusto salió a cortar el centro de un tiro de esquina y sacó con la mano un largo pase a la banda para arrancar el contraataque. La jugada terminó con una definición ancha de Myrto Uzuni luego de una espectacular acción individual de Bryan Zaragoza para dejar en el camino a varios defensores de la visita. El delantero de Albania tuvo su revancha a los 22′ y logró abrir el marcador para el delirio de los hinchas locales.

Sin embargo, todas las miradas se enfocaron en Batalla justo antes del entretiempo cuando cometió un supuesto penal sobre Rubén Sobrino: dejó un rebote corto, el delantero lo anticipó y el guardameta le tocó el pie. El árbitro Juan Luis Pulido Santana recibió el llamado del VAR para revisar la polémica y determinó que el contacto no fue lo suficientemente contundente para cobrar la pena máxima. Justamente el 7 del Cádiz trasladó la bronca a la segunda parte y se hizo expulsar por una piña sin pelota.

* Batalla arrancó la jugada del 2-0 para el Granada

La tranquilidad del Granada llegó a los 70′ cuando se amplió la diferencia en el resultado gracias a una gran jugada colectiva que contó con el protagonismo de Lucas Boyé y la definición de Bryan Zaragoza. De ahí en adelante la visita bajó los brazos, comenzó a cometer reiteradas faltas que detuvieron el encuentro y el cuadro rojiblanco se hizo dueño de la posesión para mantener el cero en su arco.

Vale recordar que el ex San Lorenzo se había hecho presente ayer en el entreno de su flamante equipo y el entrenador uruguayo Alexander Medina ya lo había dado como fichaje en la conferencia de prensa posterior, aunque todavía no había sido confirmado ante los medios porque faltaban firmar los últimos papeles. “Si llegan los trámites burocráticos, está apto para estar en el plantel. Augusto Batalla, si bien no tuve oportunidad de compartir equipo con él, lo conozco de haberlo enfrentado en varias oportunidades. Hace un año y medio que está teniendo un rendimiento muy regular y muy bueno. Viene a competir y a dar un salto de calidad a la posición”, explicó el Cacique.

La institución comunicó el acuerdo en las redes sociales a través de un comunicado. “El Granada Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con River Plate para la incorporación del guardameta argentino Augusto Batalla al conjunto rojiblanco en calidad de cedido, con opción de compra en función de diferentes objetivos deportivos”, recitó el escrito.

Con este resultado el Granada suma 11 unidades y todavía sigue en zona de descenso directo. En la última posición aparece el Almería con 5 puntos y el Celta de Vigo es el otro club que estaría perdiendo la categoría con 13. Fuera del sector rojo, aparece el Cádiz con 15 y muy cerquita asoma el Sevilla con 16. El próximo 13 de enero Batalla volverá a defender el arco en la visita al Real Betis.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LA LIGA DE ESPAÑA TRAS LA VICTORIA DEL GRANADA