Los detalles del cierre de listas en Boca Juniors: los nuevos nombres de Riquelme, los desplazados y la interna en la oposición

La lista del oficialismo liderada por Juan Román Riquelme se presentó cerca de la medianoche (Crédito: Télam)

Las presentaciones de listas previas a las elecciones son, tal vez, las jornadas más extensas del año. Durante las 24 horas del martes hubo espacio para todo: especulaciones, incertidumbre, llamados constantes, disputas, enojos y la confección de una nómina oficialista que finalmente confirmó a Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como su compañero de fórmula. Cerca de la medianoche, el ídolo fue el último en rubricar la lista que lo pone por primera vez como candidato al sillón de Brandsen 805. Horas antes, Andrés Ibarra y Mauricio Macri habían hecho lo propio por la oposición, donde también hubo internas y una fractura.

Riquelme ya tenía todo planificado desde hacía meses, cuando lanzó la agrupación Soy Bostero, para la que no le costó reunir más de 10 mil firmas incluida la de la apoderada del espacio, su hija mayor Florencia. Su espacio se convirtió en el 16° entre la totalidad de agrupaciones, que están divididas exactamente en dos: 8 son oficialistas y 8 son opositoras.

A Soy Bostero se le suman Juntos por Boca (representada por Ameal), Por un Boca Mejor (de Coti Nosiglia, hombre que tuvo voz en el armado de la lista), Nuevo Boca (a la que pertenecía el fallecido ex vicepresidente Roberto Digón), Azul y Oro (del actual tesorero Carlos Montero), Agrupación Boquense (presidida por Omar Morresi, candidato a vocal suplente), Xeneizes por siempre Boca (Diego Requejo) y La Bombonera (del candidato a vocal suplente Santiago Carreras).

En la oposición figuran las agrupaciones Dale Boca (impulsada por la fórmula Ibarra-Macri), Boca es Boca (Carlos Aguas), Boca La Causa (Diego Lajst), Resurgimiento Boquense (Marcelo London), Superboca (Edgardo Alifraco), Alternativa Boquense (Leandro Crespi), Frente Único (Pedro Orgambide) y Arriba Boca (José Palmiotti). Todos los nombres forman parte de la nómina como vocales.

Ameal y Riquelme harán fórmula en Boca por el oficialismo: el actual presidente será candidato a vice y el ídolo al sillón más importante

Desde temprano, hubo decenas de rumores. Se especuló con la adhesión de Agustín Vila (hijo de Daniel Vila, dueño de América 2 y presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que acaba de ascender a Primera División), se mencionó que Riquelme iba a dejar de lado a Ameal para hacer fórmula con el secretario general Ricardo Rosica, o que su hermano Cristian también tendría un lugar entre los 28 vocales de la lista. Sin embargo, el radiopasillo se apagó y el humo se disipó. Es cierto que el proyecto de 2019 contemplaba el plan “8+8″, que consistía en dos mandatos al hilo de Jorge Amor proseguidos por otros dos de Riquelme. Pero el ídolo azul y oro creyó conveniente anotarse como el 1° de la lista por el contrapeso que había hecho la postulación de Macri como vice en la vereda de enfrente.

Ameal quedó absolutamente a merced de Riquelme, que si bien frecuentó poco las oficinas de Brandsen y armó su búnker en el Predio de Ezeiza, siempre mantuvo una respetuosa y protocolar relación con el hasta ahora mandatario azul y oro. Aunque claro, con una nueva agrupación de base, cuatro años de experiencia como directivo y rodeado de varios miembros que habían ascendido de la mano de Ameal, Román se tomó la libertad de anotar, borrar y reinscribir los apellidos de las 28 vocalías.

Entre los nuevos candidatos a vocales titulares figuran Emiliano Algieri, Tomás De Abelleyra, Ricardo De La Fuente, Miguel Dinopulos, Silvia Gottero (viuda de Roberto Digón), Oscar Longarela y los que hasta hoy son vocales suplentes Orlando Giménez (responsable del Departamento de Legales) y Eugenio Buscaglia. Además, continuarán Diego Anro (Asuntos Institucionales y Gremiales), Carlos Colombo (Interior y Exterior), Alejandro Desimone (Básquet), Sebastián Gianorio (Filiales) y Alejandro González (Relaciones Públicas). Los que fueron corridos de la lista son Alejandro Cosentino, quien ya no manejará el Departamento de Socios y será vocal suplente, Horacio Valdez (tamién suplente), Emilio Nana, quien hasta llegó a sonar como candidato a una de las vicepresidencias, Alberto Salvo (aliado a la oposición), Nahuel Faugas (hoy protesorero), Martín Mendiguren (Deportes Amateurs) y Carlos Navarro (Obras). Estos últimos dos eran bastiones claves para Ameal, que buscó sostenerlos hasta última hora. Sin embargo, en el círculo íntimo de Riquelme nunca tuvieron feeling con ninguno de los dos y por eso quedaron desplazados. Otros vocales que ya no participarán de la nómina son Fernando Cuscuela (Prensa), Christian Debórtoli (Cultura), Jorge Scarpino (Vitalicios), Eduardo Eliaschev, Oscar De Luca y Roberto Sommi. En tanto que permanecerá la vice tercera Adriana Bravo y se sumó Hipólito Nosiglia, uno de los hijos de Coti, pese a que su primogénito Juan había estado en carpeta como posible compañero de fórmula de Riquelme (al igual que Fabián Parra, presidente de la Agrupación Por un Boca Mejor).

Así es que mientras en la Sala de Sesiones de la Bombonera se hablaba en voz baja y los chats de WhatsApp sumaron líneas interminables y algunas fotos discretas para alertar sobre la presencia de viejos conocidos y nuevos rostros, por lo bajo los integrantes de muchas agrupaciones se sintieron destratadas tras publicarse la lista por no haber tenido el lugar que creían que merecían. Y es que la torta se divide en pocas porciones y no todos pueden quedar conformes. Riquelme, que decidió que la elección se lleve a cabo sobre el césped de la Bombonera (el 2 de diciembre se montarán carpas para que los socios sufragien allí), buscó rodearse de un grupo selecto de hombres de su plena confianza para purgar una lista que en 2019 había tenido mucha más injerencia de Ameal que propia.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri lanzaron su campaña para las próximas elecciones en Boca Juniors (@mauriciomacri)

Aunque en la oposición estuvo todo más claro de antemano y la presentación de la lista no fue sobre la campana, también hubo algunas cuestiones internas que explotaron en los días previos. Cuando parecía que Jorge Reale, candidato que presentó el proyecto de la nueva Bombonera en la Isla Demarchi, se iba a aliar con Andrés Ibarra y Mauricio Macri, cerró inesperadamente esa puerta. “La grieta que atraviesa nuestro club en estos días se agudizó y no hay lugar para nosotros en esta contienda. Esta batalla no es la nuestra”, fueron algunas de las palabras que expresó el empresario mendocino al que la fórmula opositora le había garantizado una de las vicepresidencias. Reale tenía decidido escuchar a Ibarra y Macri y, en caso de no congeniar, se presentaría como fuerza independiente el 2/12, plan que finalmente abortó.

Quien sí se adhirió a la hoy única oposición es Diego Lajst, hombre muy vinculado a Daniel Angelici, quien había sido anunciado como compañero de fórmula de Reale. La cabeza de la Agrupación Boca La Causa le dedicó unas palabras a su ex ladero: “Si bien no comparto que hayas optado por bajar tu candidatura a presidente de Boca Juniors, lo respeto profundamente. Siento el compromiso de responder positivamente al llamado y la propuesta encabezada por Andrés Ibarra de conformar un frente electoral profesional y calificado pensando en los Socios”. Si Ibarra resulta elegido nuevo presidente de Boca, Lajst será presentado como prosecretario y Fran Quintana como secretario general.

La concentración está fijada en la sumatoria de votos necesaria para destronar a Riquelme y compañía del sillón presidencial. Pero en la oposición es sabido que entre Macri y Angelici terminarán de dar forma a los nuevos cargos (obviamente con el aval del candidato Andrés Ibarra). Candidatos para la vicepresidencia segunda y tercera hay de sobra: históricos como Carlos Aguas, Marcelo London y Pedro Orgambide. Pero también figuran en la nómina el legislador de la Libertad Avanza Edgardo Alifraco, otro hombre de peso en Boca como Horacio Paolini, Javier Medin, que hace unos años había sido designado por -el entonces presidente de la Nación- Macri para integrar la Comisión Normalizadora de la AFA, y Mario Pergolini, que supo ser compañero de fórmula de Ameal en 2019 aunque solamente está interesado en quedarse con el Departamento de Marketing y Comunicación.