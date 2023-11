Oscar Córdoba contó cómo creó su imagen mítica en los penales y recordó el consejo que le daba Carlos Bianchi en Boca Juniors

Oscar Córdoba contó cómo creó su imagen mística en los penales y recordó el consejo que le daba Carlos Bianchi

A horas de la final de la Copa Libertadores, uno de los tópicos que está sobre la mesa es la posibilidad que la definición llegue a los disparos desde el punto de penal. Boca Juniors arrastra una racha positiva de la mano de Sergio Romero, más allá de una estadística favorable general en esta instancia. Con ese tema candente, desde el programa F90 recordaron la influencia que tuvo Oscar Córdoba debajo de los tres palos durante dos Libertadores y una Intercontinental.

Te puede interesar: El plan de Fernando Diniz en la previa a la final de Boca: por qué no dirigirá hoy a Fluminense

El colombiano, hoy devenido en comentarista televisivo, recordó sus días como héroe en los penales y bromeó cuando le remarcaron que se había adelantado en algunas definiciones desde los 12 pasos. “¡Cómo te adelantabas Oscar eh, casi le trabas, casi le rompés el tobillo al que pateó!”, la planteó desde el piso Oscar Ruggeri.

El colombiano, tras divertirse desde el Maracaná con esa esa broma, retrucó la apuesta: “¡Pero el que más adelantado caí fue al del Muñeco Gallardo en el Monumental, casi lo mato!”. El recuerdo era de un Superclásico que se desarrolló en 1998.

Te puede interesar: La barra de Fluminense convocó a atacar a los hinchas de Boca que viajen a Río de Janeiro

Córdoba reconoció que la figura de “ataja penales” se va creando con el tiempo y comparó lo que le sucedió a él con lo que vive Chiquito Romero actualmente: “Es normal, cuando tienes un arquero que se ha caracterizado por ese buen momento que está viviendo, lo que lo ha potenciado. Cada vez que lo enfrentas lo vas viendo más grande. En cada paso de Boca, tanto en el fútbol local como en el internacional, se está demostrando que es un arquero anti penales”.

Y recordó sobre un penal que le pateó Gabriel Omar Batistuta con la selección argentina en la Copa América 1993: “En mi primera oportunidad con Bati le hice así (se señala el mentón) y la metió al ángulo. Yo ni aparecí en las fotos. Boca me fue dando esa imagen, luego me convertí en un anti penales. Cuando la gente veía el buzo amarillo, sabía que iba perdiendo 1-0 conmigo. Te ibas dando cuenta cómo pesa el reconocimiento de la gente”.

Córdoba con su icónico buzo amarillo

El colombiano también repasó las imágenes de los penales de la final de la Libertadores 2001 ante Cruz Azul: “Nosotros sabíamos muy bien, no es hablar de más ni dejar ningún detalle en el olvido. Repito: nosotros todos los viernes pateábamos penales, todos los santos viernes durante toda la etapa que jugamos con Carlos Bianchi. Era una rutina de nosotros que todos los viernes pateábamos”.

Te puede interesar: El Kun Agüero dio su veredicto de cara a la final Boca-Fluminense por la Copa Libertadores

Y allí retomó las bromas sobre sus adelantamientos especialmente en el penal que le tapó al chileno Pablo Galdames en la Bombonera: “Ustedes hablan que me adelanté, ¡claro que me adelanté! Pero si no me adelantaba a esa bola no llegaba. Esa bola era para que pegara en la entre red. Es un penal muy bien ejecutado, solamente que yo me adelanté un poquito”.

Desde el piso le recordaron que Bianchi le pedía que se adelantara: “Sí, claro, él me decía adelantate que no te lo van a repetir, a menos que lo fractures”.

También explicó cómo su fama de ataja penales ponía presión sobre los ejecutantes: “Ese penal, cuando adivino el palo, lo fuerzo a que pegue más arriba. Entonces ahí es donde la pelota sale desviada por encima del palo. Tiene que ser muy fino, perfectamente ejecutado, para poder estar lejos del alcance del arquero”.

Al mismo tiempo, analizó: “Hoy cambió totalmente la forma de ejecutar y de atajar penales. Tiene que poner un pie sobre la línea en el momento de la ejecución, entonces lo que toca aquí en este momento es aguantar. Para mí hay tres arcos. El del medio que está 100% cubierto por tí, y los dos de las zonas más extremas, tanto derecha como izquierda. Si va a esos extremos no llegas, entonces preocupate de ese rango pequeño, de dos metros alrededor, donde tienes la oportunidad de detener. No te juegues tanto para poder estar dentro del rango posible, donde muchos penales se ejecutan”.