Otro beso polémico luego de un triunfo: la propietaria del caballo ganador imitó a Rubiales con el jinete

El jockey ganador del Ebor Festival, Sean Kirrane, recibe un beso de Jolene, la propietaria de Live In The Dream

El joven jinete irlandés Sean Kirrane cosechó el mayor éxito de su carrera al ganar los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes del Grupo 1 con Live In The Dream en York. El dublinés, de 23 años, sorprendió a todos los apostadores al arrancar como líder de la carrera y se mantuvo en cabeza hasta el final para ganar por un cuerpo. La victoria decisiva en una gran carrera se reflejó en escenas de alegría en la pista de desfile con los propietarios del equipo, Steve y Jolene De’Lemos, entre los presentes.

Todas las cámaras captaron el instante en el que Jolene le da un beso en la boca al jinete Sean Kirrane de manera inesperada y con su esposo a pocos metros. El oriundo de Dublin quedó confundido por la rápida escena y lució una sonrisa en su rostro mientras disfrutaba su instante de gloria. En medio del caos por el caso de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la Copa del Mundo femenina, los usuarios de redes viralizaron el video.

Kirrane recibió unos 353.000 euros por su histórica victoria y compartió unas palabras del emotivo momento. “Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy serios”, explicó en charla con ITV.

Y agregó: “Quería demostrar que soy un verdadero velocista de alto nivel y tengo que dar las gracias masivamente a los propietarios por mantener la fe en mí principalmente, pero también en Adam West, por dejarle este caballo y contar conmigo. Mantener intacta la asociación tiene mucho mérito”.

El entrenador West, por su parte, también enfrentó a los micrófonos para dar su punto de vista sobre la hazaña. “No me lo puedo creer. Esto es increíble, todo sucede por una razón. No tuvimos suerte en Deauville. Es un caballo con el que nos hemos divertido mucho y en el que tenemos mucha fe. Lleva con nosotros desde que era un año, menudo viaje. Nunca pensé que fuera posible ganarlo”, declaró con una sonrisa.

Para cerrar, intentó de explicar la jornada que vivió en pocas palabras: “Estábamos muy contentos con los seis puestos, nos reíamos y bromeábamos sobre las apuestas y lo escasas que eran. No tenía nada apostado. El dinero no importa, es increíble, hoy entreno a un ganador de Grupo 1″.

