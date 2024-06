Salió de prisión y retuvo su título de campeón: el violento nocaut de Gervonta Davis para alcanzar las 30 victorias consecutivas

Gervonta Davis defendió su título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por quinta ocasión tras vencer por nocaut a Frank Martin en la pelea estelar de la velada de Premier Boxing Champions (PBC) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El combate, que tuvo lugar en la medianoche de sábado, consolidó nuevamente a Tank Davis como uno de los grandes del boxeo contemporáneo.

El inicio del combate mostró a un Davis tranquilo, observando cuidadosamente a Martin, quien parecía salir con todo en el primer round. Durante las primeras rondas, Davis manejó el ritmo del combate con calma, sin desplegar su notorio poderío. Sin embargo, en el tercer asalto, Gervonta acorraló a Martin en una esquina, dejando claro su dominio y control sobre el ring.

Conforme avanzaba la pelea, el oriundo de Baltimore incrementó su presión. En el cuarto round, los golpes de Davis comenzaron a impactar fuertemente a Martin, quien se veía cada vez más lento y se limitaba a resistir. La sensación de un nocaut inminente se hizo tangible en el séptimo round, cuando Martin se mantenía cubierto en su esquina sin ofrecer una defensa sólida. Davis continuó escogiendo sus disparos de manera precisa y poderosa, manteniendo a la multitud de pie con cada golpe en los asaltos sexto, séptimo y octavo.

Finalmente, en el octavo round, un poderoso recto de izquierda al rostro de Martin, seguido por un gancho de derecha, lo mandó a la lona de manera contundente, causando la euforia del público asistente. Para celebrar su triunfo, Davis escaló las cuerdas del ring y ejecutó un impecable salto mortal hacia atrás, desatando la ovación general.

Gervonta Davis sumó una nueva victoria (AFP)

“Solo tenía que entrar en el momento correcto. Ya me conoces, estaba luchando contra mi alcance, él tenía un jab decente, se movía mucho, ya sabes a lo que me refiero, solo tuve que derribarlo a medida que avanzaban las rondas. Él lanzó más golpes al comienzo pero no creo que estuviera conectando muchos de esos tiros. Definitivamente fue como tocar mis guantes y cosas así, ese fue todo su plan de juego”, reconoció el campeón invicto en la conferencia de prensa posterior.

Este combate marcó el regreso de Gervonta Davis tras un período de 14 meses sin pelear, el descanso más largo de su carrera profesional. Su última actuación había sido una victoria por nocaut sobre Ryan García en abril de 2023. Tras su reciente triunfo, Davis se encuentra con múltiples opciones para su próxima pelea, incluyendo posibles enfrentamientos contra el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) Vasyl Lomachenko, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Shakur Stevenson y el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Denys Berinchyk.

Ryan García también se anotó entre los posibles rivales, El estadounidense acompañó a Davis en su caminata hacia el ring con una una ropa provocativa con las leyendas “Fan No. 1 de Tank” y “Dame la revancha, perra”. Tras el triunfo de Davis, García subió al ring para conversar con él, lo que despertó especulaciones en las redes sociales sobre una posible revancha.

Cabe destacar que esta fue la primera pelea del boxeador de 29 años después de cumplir 44 días en un centro de detención en Baltimore por quebrantar los términos de un arresto domiciliario, producto de un incidente en el 2020 en el que dejó cuatro personas heridas, incluida una mujer embarazada y se fugó de la escena

Con su victoria sobre Frank Martin, Gervonta Davis consolida nuevamente su posición en la cúspide del boxeo ligero (30 victorias, 28 por KO y cero derrotas) y dejó a la expectativa a sus seguidores sobre cuál será su próximo desafío sobre el ring.