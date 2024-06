Tras la polémica con Furia y sus declaraciones sobre el VIH, Santiago del Moro llevó a Gran Hermano un mensaje de concientización

Tras la polémica con Furia y sus declaraciones sobre el VIH, Santiago del Moro llevó a GH un mensaje de concientización

“A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿VIH? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”, dijo Juliana Furia Scaglione días atrás en la casa de Gran Hermano (Telefe) y contra Marisol, la novia del Chino, quien estaba allí de visita.

Ante la polémica generada, este lunes Santiago del Moro llevó un mensaje de concientización y resaltó la importancia de usar preservativo para las relaciones sexuales. “Hablando recién acá con los chicos, fuera del aire, y viendo gente que se ama y que se manifiesta libremente con su cuerpo, como podés ser vos o como puede ser cualquiera, muchos chicos ven este programa y por ahí no tienen mucha información. Cuando yo era pendejo había mucha información con respecto a los cuidados. Y se ha hablado mucho sobre los dichos de Furia, desafortunados, fuera de lugar, con respecto al HIV. Y yo dije: ¿cómo aprovechar esto? De esta manera, que ya lo hice el año pasado”, comenzó diciendo el conductor y en ese momento abrió un preservativo y comenzó a desplegarlo.

“Es sacando un preservativo, porque cuando vos te manifestás y te expresás con tu cuerpo, lo importante es cuidarte vos. Porque si no te cuidás vos, no te cuida nadie”, dijo después. A continuación, se puso en tono didáctico: “¿Cómo se usa un preservativo? Se lo saca con mucho cuidado, se toma el preservativo de la punta...”, siguió explicando pero se detuvo para retar a quienes se estaban riendo en la tribuna del estudio. “Chicos, no es para reírse, es un forro. Escuchen porque esto es lo que hay que usar para cuidarse y disfrutar del cuerpo”, espetó y siguió con la explicación.

“Se lo pone en la punta del pene, se le da una pequeña vuelta para sacarle el aire y de ahí se empieza a enrollar hasta la base del pene”, dijo mientras usaba dos dedos de su mano izquierda como si fuera un pene y los envolvió en el profiláctico. “Una vez que uno eyaculó, se lo retira con mucho cuidado, le hace un nudo, lo envuelve en papel higiénico y lo tira al tacho. Y así uno disfruta de su cuerpo, se cuida y cuida a la persona que ama o a la persona con la que está”, dijo y recibió una lluvia de aplausos.

“Siempre preservativo, chicos. Porque se habla mucho de qué dijo una persona, qué dijo otra, mucha gente que se ofende pero hay muy poca gente que educa. Y nada más simple y más fácil para el sexo que esto. Cuando yo era chico te hablaban de todos lados, había campañas por todos lados. Ahora veo muy pocas campañas y veo que muy pocos chicos se cuidan o hablan de esto”, siguió el conductor.

Luego pasó a contar una anécdota personal ligada a la conducción de este reality show. “Lo primero que hice cuando tuve la primera reunión de Gran Hermano fue decirles si los chicos querían tener relaciones sexuales, que de hecho la han tenido, si contaban con preservativos. Y de hecho, los tienen en las riñoneras: los micrófonos cuentan con preservativos”, dijo. Luego reiteró: “Es fácil de usarlo como te expliqué: antes de la penetración, le sacás el aire de la punta, lo llevás hasta la base, tenés la relación sexual, lo sacás con mucho cuidado, le hacés un nudo y lo tirás al tacho envuelto en un papel higiénico. ¿Se entendió? Es fácil, claro, es el cuidado básico y quiero agradecer siempre a la Fundación Huésped que trabaja con nosotros todo el tiempo”, dijo Santiago.

Por último, cerró con una especie de fun fact acerca del juego en su versión local. “Argentina es uno de los pocos lugares en el mundo donde no se hace el análisis de VIH al entrar a la casa para no estigmatizar a las personas. Se hacen un montón de estudios médicos, pero no ese para que las personas no se sientan estigmatizadas”, reveló el conductor.