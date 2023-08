La búsqueda de Boca Juniors en el cierre del mercado de pases tras avanzar en la Copa Libertadores

Boca Juniors, uno de los ocho cuartofinalistas de la Libertadores 2023

En el instante en que Valentín Barco tomó el balón con sus manos camino al punto de penal y transmitió esa serenidad al público de Boca, la ciudad de Río de Janeiro -en la que se disputará la final de la Libertadores- pareció quedar más cerca. El Xeneize dio un paso más hacia el duelo decisivo en el Maracaná del sábado 4 de noviembre y, a la espera de un rival que saldrá esta noche (Racing o Atlético Nacional), el Consejo de Fútbol ultima detalles para terminar de delinear el plantel.

A la Ribera ya llegaron en este mercado Lucas Blondel, Lucas Janson, Jorman Campuzano, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude. Además, Vicente Taborda retornó de su préstamo (por ahora no tiene nuevas ofertas para irse). Los primeros cuatro mencionados fueron inscriptos en la lista de buena fe de la Libertadores y están aptos para competir. Tras el pase a cuartos, serán anotados los últimos dos: están permitidas tres modificaciones.

Para el tercer nombre, Taborda es una opción, aunque existe la posibilidad de que la directiva cierre un nuevo futbolista: la idea es reforzar la zaga central. Según pudo averiguar Infobae, Jorge Almirón está totalmente conforme con los refuerzos que le trajeron y considera que Boca está en condiciones de competir en los tres frentes, Copa de la Liga, Copa Argentina y Libertadores con el material disponible.

Almirón confía en el plantel de Boca, pero no se opondrá si le consiguen un defensor central de jerarquía (Fotobaires)

Nombres para el puesto de zaguero por ahora no circulan, pero el Consejo lidia con un tema que le fue recurrente en este mercado: el cupo de extranjeros. Con Luis Advíncula, Bruno Valdez, Saracchi, Cavani y Miguel Merentiel estaría la posibilidad de contratar un extracomunitario más, pero como Sebastián Villa (que sorpresivamente apareció entrenando con un club del ascenso español) sigue formando parte de la plantilla azul y oro, no existen plazas disponibles y la búsqueda de la hipotética última incorporación se limitará al plano doméstico. Lautaro Gianetti continuaría en Vélez y Nazareno Colombo, que había sonado en Boca, firmó en Racing. No trascendieron otras figuras, pero los ofrecimientos en el Predio de Ezeiza son constantes y no causaría sorpresa la presentación de una última cara nueva.

Respecto a las partidas, Alan Varela se despidió en la Bombonera anoche y no sería el único en decir adiós. Los juveniles Agustín Sandez, Lautaro Di Lollo, Gabriel Aranda y Gonzalo Morales (Boca blanqueó que está cerca de Unión de Santa Fe), saldrían a préstamo a distintos clubes argentinos. Además, a Esteban Rolón lo pretende Newell’s (disminuyeron sus chances desde la eliminación de la Lepra en la Sudamericana) y, a Nicolás Orsini, Huracán (por el momento fue un sondeo informal). En tanto, no se registraron ofrecimientos formales por ninguna de las figuras del plantel, aunque de reojo varios grandes de Europa miran a Valentín Barco ya que cuenta con una cláusula de salida de 10 millones de dólares, que podría ser considerada baja vislumbrando su potencial.

El primer compromiso en lo que queda del semestre será contra Platense en la Bombonera el fin de semana del domingo 20 de agosto. Además, los octavos de la Copa Argentina frente a Almagro sería el domingo 10 de septiembre en La Rioja. Y ya está estipulado que los cuartos de la Libertadores serán a fines de agosto: la ida entre martes 22/8 y jueves 24/8 y la vuelta entre martes 29/8 y jueves 31/8.

