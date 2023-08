Racing afrontará un duro desafío ante Atlético Nacional en busca del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

En Medellín, la Academia perdió 4 a 2 (Foto: AP)

Racing recibe a Atlético Nacional de Medellín, con la obligación de ganar por dos goles para mantenerse con chances de pasar a la siguiente fase, en un encuentro válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión de TV estará a cargo de la señal de cable Fox Sports.

En la ida, el jueves pasado en Colombia, la Academia cayó por 4 a 2, por lo que está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para tener la posibilidad de definir el pase a cuartos de final, donde espera Boca Juniors, que ayer eliminó a Nacional de Montevideo por penales.

Para recibir a los cafeteros, Fernando Gago no podrá contar con el mediocampista Juan Nardoni (lesión en el bíceps femoral derecho) por lo que Nicolás Oroz podría bajar a la zona media que completarán Aníbal Moreno y Jonathan Gómez. En tanto, Gabriel Arias, quien se encuentra casi recuperado de una distensión en el sóleo de la pierna derecha que lo marginó del partido de ida, podría volver al arco en reemplazo de Matias Tagliamonte. El arquero del seleccionado chileno no está al cien por ciento de sus condiciones físicas, pero su intención es estar en el once inicial por lo que en caso de ser necesario sería infiltrado para formar parte del equipo titular.

En el lateral derecho de la defensa, Facundo Mura dejaría su lugar para el ingreso de Tobías Rubio o Gastón Martirena. Además, el delantero colombiano Roger Martínez y el juvenil Agustin Ojeda se perfilan para estar desde el arranque en reemplazo de Maximiliano Romero, mientras que Trapito ocuparía el lugar que deja vacante Oroz por pasar al mediocampo.

Atlético Nacional, por su parte, viene de empatar 1 a 1 ante Deportivo Cali el domingo pasado por la Liga de Colombia, en la que se ubica en la octava posición con ocho puntos, a cinco del líder Bucaramanga. El entrenador portugués William Amaral de Andrade realizará dos cambios para visitar al Cilindro: Maximiliano Cantera, autor de dos goles en la ida, por Neyder Moreno; y Eric Ramirez por Brahian Palacios.

Posibles formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Rubio o Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Roger Martínez, Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Devenish, Juan Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo; John Duque, Jhon Solis, Nelson Deossa; Maximiliano Cantera, Jefferson Duque, Eric Ramírez. DT: William Amaral de Andrade.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Cancha: Presidente Perón.

TV: Fox Sports.

Hora: 21.00.

