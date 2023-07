9 frases de Demichelis: cuándo se dio cuenta que River podía ser campeón, la advertencia a Inter y la vuelta de Pity Martínez.

River Plate tuvo su noche de festejos en el Monumental por la consagración en la Liga Profesional. El Millonario, que ya se había quedado con el título dos fechas atrás, pudo recibir el trofeo en la jornada de cierre que fue victoria 2-1 ante Racing y dio la vuelta olímpica con su gente. Después del partido, el entrenador habló en conferencia de prensa y sacó pecho por su primera conquista como DT de la institución de Núñez.

Su equipo consiguió 19 victorias en el campeonato, le sacó 11 puntos de ventaja a su escolta, Talleres, gritó 50 goles, más que cualquiera y además perdió solamente 4 partidos, pero el arranque de comienzo de temporada no fue tan sencillo: “Fue un camino duro porque el día a día de River, que te exige a diario ganar, y con un arranque que perdimos en Córdoba (contra Belgrano), vinimos acá e hircismo un partido igualado y estratégico contra Argentinos, si bien conseguimos los tres puntos no fuimos lo que más tarde fuimos a lo largo del torneo. Y después perdimos con Arsenal... Costó el arranque. Pero cuando ganamos en Junín (contra Sarmiento 2-0) la octava jornada ahí entendimos que estábamos preparados para lo que podía venirse y manejamos bien los tiempos del torneo. Por momentos ganamos jugando muy bien y me sentí, como entrenador e hincha, muy representado por el equipo. Este titulo será recordado de buena forma”.

Pero, Demichelis dejó bien en claro que esto no puede ser un final sino que el equipo ya tiene que concentrarse para el duelo del martes en el Monumental ante Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores: “El cruce es duro pero como ya he dicho, a pesar de haber terminado segundo ninguno de los primeros iba a querer cruzarse con River y se la vamos a hacer difícil a cualquiera. Está claro que el Chacho Coudet nos conoce muy bien, pero no cualquiera puede venir acá y hacerse dueño del partido, nosotros el martes vamos a intentar ser dominantes”. E insistió: “Por lo que somos vamos a intentar ser protagonistas en los dos partido, no vamos a salir especular porque soy un convencido de que si salís a buscar un empate te llevas una derrota”.

Más allá de los festejos, los hinchas de River están también ansiosos por el mercado de pases. Después de las llegadas de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, se ha instalado la posibilidad de que Gonzalo Martínez regrese al club. Sobre esto fue claro el entrenador: “Cuando el río suena, agua trae, pero hay que ser muy cautelosos y cuidadosos porque le Pity pertenece a otra institución (Al-Nassr) y tiene un año de contrato y a veces de las ganas se genera una confusión o una ilusión, si el tiene ganas de volver, River le abre las puertas a los ídolos que desean volver, no puedo decirte mucho más que eso”. Y agregó: “Si quiere volver, no le cerramos las puertas, pero no es tan sencillo como parece, así que hay que ser cuidadoso porque después el hincha se ilusiona demasiado y después aparecen los culpables”.

Otras definiciones de Martín Demichelis:

“Sigo siendo un convenido de que tengo un gran plantel, no fue fácil para los refuerzos seguramente le cambio y nos llevo un tiempo determinado conocernos de forma recíproca y por eso a veces cambio de sistemas, de nombres, cambios de partido. Aunque siempre hubo armonía a la hora d e trabajar desde el respeto, la Armani, el deseo de superación, porque los mas grandes son los lideres y que se desviven por entrenar a diario como Joni Maidana que es el primero a la hora de entrenar, Armani, Enzo, Milton, Nacho, desde esa exigencia de los mayores, hasta los mas jovencitos no han podido regalar nada a la hora de entrenar”.

“Es un plantel amplio, puede llegar a haber salidas porque somo muchos pero la competitividad sana interna es conocida y estamos bien, pero siempre se puede estar mejor”.

“Mi labor es que cada jugador siga creciendo para que cuando le toque su momento pueda aportar dentro del equipo lo que debe aportar un jugador”

“Muchas victorias fueron jugando buen, como al hincha de River le gusta , jugando bien, cuidando la pelota, juntando pases, quintándole la posesión al rival que es algo que me gusta a mi y creo que es el ADN de River. Dándole un sentido al pase, haciéndose cargo de la situación y cuando las cosas se pusieron complicadas tuvimos machismo carácter, porque no se gana solo haciendo pases, fuimos agresivos, intensos, tuvimos coraje para defender muy alto

“Fuimos el mejor equipo de los últimos 7 meses del fútbol argentino, demostramos ser un merecido campeón. Creo que fuimos el equipo que mas goles convirtió, con mas posesión, mas ataque, me hubiese gustado también ser el de menos valla vencida, pero es muy digno lo que hizo Rúben (Insúa) con San Lorenzo, muy difícil de vulnerar. Ahora hay que demostrar en octavos (de la Copa Libertadores)”.

“Con respecto a las ofertas, hay cosas inevitables que no dependen de mí, hay una secretaria técnica que trabaja en el mercado de pases y me pone muy orgulloso como entrenador que se ponga la mirada en nuestros jugadores y que tengan potencial para muchas partes del mundo y hasta para la selección argentina. Después se verá y se analizar qué es lo más conveniente”.

