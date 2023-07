La terminante decisión del Valencia con Cavani que lo acerca a Boca Juniors

Edinson Cavani no será tenido en cuenta por el entrenador del Valencia. ¿Se acerca a Boca Juniors? (Getty Images)

El sueño de Boca Juniors de contar con Edinson Cavani parece estar un paso más cerca. Es que en las últimas horas se confirmó que el delantero uruguayo no fue citado por el entrenador del Valencia, Ruben Baraja, para disputar los partidos amistosos de la pretemporada con el equipo español.

El conjunto que peleó por la permanencia en la Liga de España en la pasada temporada viajará del 23 al 26 de julio a Suiza, previa escala en Eslovaquia, para seguir sumando minutos y el atacante con pasado en la selección de Uruguay, PSG, Napoli y Manchester United no figura en la nómina, lo que enciende las ilusiones en el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.

Boca necesita reforzar el ataque y sumar jugadores de jerarquía para ir en busca de la séptima Copa Libertadores de su historia y Cavani ha sido la obsesión en los últimos mercados. De hecho, el oriental mantuvo contactos con Riquelme y hubo señales de acercamiento entre las partes. Las negociaciones avanzan, pero hay detalles que traban la operación.

Si bien el uruguayo no es tenido en cuenta por Baraja, ya que no fue citado al primer amistoso frente al Nottingham Forest y tampoco lo hará el sábado próximo ante Alavés, en Mestalla, el jugador de 36 años tiene contrato con la entidad ibérica hasta el 30 de junio de 2024. Pero su rescisión no demandaría dificultades ya que los valencianos se desharían de un alto salario y optarían por otras alternativas ofensivas en el mercado. Con Boca ya hay un preacuerdo luego de las reuniones que mantuvo uno de sus representantes en Buenos Aires la semana pasada.

Edinson Cavani disputó el último Mundial con la camiseta de Uruguay (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El principal problema es que el plantel que dirige Jorge Almirón cuenta con el cupo de extranjeros lleno, por lo que se deberá liberar una ficha para el arribo de el Matador. Es cierto que los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano tienen nacionalidad argentina y no ocupan una plaza como extracomunitarios, aunque el máximo permitido (6) está cubierto por el peruano Luis Advíncula, los paraguayos Bruno Valdez y Óscar Romero, el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y el venezolano Jan Hurtado. Los apuntados para abandonar el club a la brevedad son tres: Hurtado, Villa y Romero y aún no hay ofertas.

En la última temporada, Cavani participó de 28 encuentros en Valencia, aportando 7 goles y 2 asistencias. Pero si alejamos la lupa y observamos la carrera del nacido en Salto se puede dar fe de su enorme trayectoria: 643 partidos, 367 goles y 74 asistencias en clubes.

