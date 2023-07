River Plate suma refuerzos: acordó la incorporación de Colidio y tiene en el radar a otro jugador pretendido por Boca Juniors

Finalmente, River Plate se quedó con el ex delantero de Boca Juniors, Facundo Colidio

River Plate e Inter de Milán llegaron a un principio de acuerdo y solo es cuestión de horas para que se confirme el traspaso de Facundo Colidio. El equipo millonario sumará así su segunda cara nueva, luego del arribo de un viejo conocido como Ramiro Funes Mori, quien ya se entrena junto al plantel.

Te puede interesar: Zanetti reveló detalles de la venta de Colidio: la negativa a fichar por Boca Juniors y la negociación con River Plate

“Facundo Colidio es refuerzo de River”, dio la noticia el periodista Germán García Grova en su cuenta de Twitter. “River e Inter llegaron a un principio de acuerdo y restan mínimos detalles. El delantero y CARP lograron un entendimiento por el contrato. River compra la ficha e Inter se queda con una plusvalía”, agregó el periodista de TyC Sports.

De esta manera, Facundo Colidio tendrá una nueva incursión en el fútbol argentino luego de su gran temporada en Tigre, donde anotó 11 goles en 72 partidos. El rafaelino de 23 años hizo las inferiores en Boca Juniors pero no llegó a debutar en Primera, ya que el Inter de Milán lo contrato en 2017 tras abonar una cifra cercana a los 9 millones de dólares. Con poco lugar, primero fue cedido al Sint-Truidense de Bélgica y luego al Matador de Victoria, donde alcanzó su pico de rendimiento junto con Mateo Retegui.

El periodista García Grova anunció que Facundo Colidio será refuerzo de River Plate

Aunque Boca Juniors intentó repatriarlo, tuvo el visto bueno del Inter de Milán, el jugador y su representante, Hernán Berman, rechazaron la propuesta para vestir los colores riverplatenses. Incluso, el jugador borró todas las publicaciones relacionadas al Xeneize. Se estima que en las próximas horas firme un contrato con el Millonario por cuatro años.

Te puede interesar: ¿Guillermo Cuadrado y James Rodríguez refuerzan al fútbol argentino? Los tres equipos grandes a los que fueron ofrecidos

“Estamos muy cerca, muy cerca. Estamos hablando. Hablé con Enzo (Francescoli), (Matías) Patanian, con el presidente (Jorge Brito). Falta poco”, adelantó Javier Zanetti, vicepresidente del elenco neroazzurro. “Colidio se va a adaptar mucho más rápido, es un equipo que tiene una identidad precisa. Martín (Demichelis) en poco tiempo logró eso. Vos ves jugar a River y saben cuándo y dónde presionan. Cuando tienen la pelota son muy claros para jugar. Por eso es merecido campeón”, remarcó el Pupi en diálogo con ESPN.

Confirmadas las llegadas de Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori, en las últimas horas surgió un nuevo nombre que podría ser plan B si no llegan a concretar la llegada de Manuel Lanzini. Se trata de Joaquín Pereyra, el futbolista de Atlético Tucumán que también está en el radar de Boca Juniors y de Racing. Si bien por el momento no hubo una propuesta formal por el jugador, trascendió que el Decano pretende una cifra no menor a los seis millones de dólares brutos.

Joaquín Pereyra, jugador de Atlético Tucumán que pretenden River Plate, Boca Juniors y Racing (@fotobairesarg)

Seguir leyendo: