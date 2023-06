Surrealista carrera de 100 metros en los Juegos Europeos: la campeona de martillo reemplazó a la velocista del equipo por una lesión

Jolien Maliga Boumkwo dio la nota de la jornada en Polonia

Este sábado se produjo un suceso que dio la vuelta al mundo en los Juegos Europeos, torneo iniciado el 21 de junio en Cracovia y que se extenderá hasta el 2 de julio. La capitana de Bélgica y multicampeona nacional en martillo y bala, Jolien Maliga Boumkwo, se vio obligada a suplantar a una compatriota en la carrera de los 100 metros con vallas, que tuvo una definición sumamente atípica.

Boumkwo reemplazó a su compañera Anne Zagré, afectada por una lesión, para lograr puntos en su delegación. La Copa Europea de Selecciones disputada en esta competición contempla en su normativa que las 16 selecciones tienen que competir en todas las pruebas disputadas para puntuar en la clasificación general y Bélgica improvisó una modificación para evitar complicar sus aspiraciones de mantenerse en la Serie A durante la siguiente jornada.

Debido a esto, la 21 veces campeona entre ambas disciplinas surgió como un nombre de consenso común para saltear los obstáculos dentro de la pista. La ganadora de la prueba fue la española Teresa Errandonea con 13.22, pero la sorpresiva elección de este país se robó todas las miradas en el estadio de Chorzow. “No es una broma”, había alertado la atleta en redes sociales cuando ocurrió este nombramiento express. Más allá de esto, cabe recordar que la ausencia de Zagré trastocó los planes iniciales porque era una de las favoritas con una marca personal de 12.71, un número inferior al señalado por Errandonea.

Con un biotipo distinto a lo habitual en este tipo de carreras, la mujer de 29 años se destacó por su lenta largada con 0.230 de tiempo de reacción, la más alta entre sus competidoras, quienes comenzaron a tomar una gran ventaja sobre su adversaria. Instantes después, se transformó en una misión solitaria con el único fin de cruzar la meta. De a poco, comenzó a llegar el aliento del público situado en el reducto para la deportista, que saltó sin derribar ninguna de las 10 vallas y cerró el registro con 32.81 segundos.

Jolien Maliga Boumkwo fue la protagonista de la jornada en los Juegos Europeos

Los aplausos de los espectadores en Polonia hicieron olvidar rápidamente los 19 segundos de distancia con la ganadora sumado a que logró dos puntos para su equipo, que podrían ser cruciales con la mente puesta en evitar el descenso a la segunda división. Inicialmente, había cosechado solo una unidad, pero una descalificación creció su puntaje.

“Cuando me preguntaron, inmediatamente me gustó, pero solo con la aprobación de mi entrenador. Estuvo de acuerdo si me lo tomaba con calma y no corría ningún riesgo de lesionarme. A veces hacemos obstáculos en el entrenamiento, así que sé cómo hacerlo. Me pareció una experiencia especial, porque mucho más que con el lanzamiento de peso tuve la sensación de que todos me miraban. Trato de no tomarme demasiado en serio como atleta. El pasado me ha enseñado que eso solo te provocará calambres. Si mis dos puntos aseguran que nos mantengamos en la primera división, seguramente habrá valido la pena”, explicó Boumkwo luego según el diario belga HLN.

Boumkwo había competido este viernes a través del lanzamiento de peso, una de sus disciplinas habituales. Allí, lanzó a una distancia de 16,58 metros y se colocó en la séptima ubicación para darle otros 10 puntos a su país, que está en el penúltimo lugar: descienden los tres últimos de la clasificación.

Bélgica inició la jornada en la 13ª colocación sobre 16 participantes con 88 puntos, por encima de República Checa (77.5) y Grecia (73) y Turquía (71). La cima es propiedad de Italia (141) por encima de Gran Bretaña (131.5) y Polonia (127).

