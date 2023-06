El peso de ser el número 1 del Draft de la NBA: los 5 fracasos más grandes y los 5 aciertos que cambiaron la historia

El Draft de la NBA despierta gran interés en los Estados Unidos. Es el sistema de elección de las futuras estrellas de la liga (David Banks-USA TODAY Sports)

La NBA comienza a perfilar la temporada 2023/24 y las franquicias de la liga de básquetbol transitan el proceso de armado de sus plantillas. Uno de los primeros pasos es la elección de los jóvenes valores que asoman desde las universidades estadounidenses o clubes de otras latitudes en el denominado Draft. El evento que se realiza este jueves en Brooklyn despierta gran interés en el planeta naranja y San Antonio Spurs será el primero en seleccionar a su jugador favorito.

Te puede interesar: Draft de la NBA 2023: todo lo que hay que saber del sorteo que tendrá a Victor Wembanyama elegido en el puesto N° 1

Entre los postulantes, el proyecto que apunta a ser el pick número uno es el francés Victor Wembanyama, un versátil jugador de 19 años y 2.26 metros de altura al que catalogó el propio LeBron James como un “extraterrestre” y a quien comparan con Kevin Durant, por su capacidad anotadora y la extensión de sus brazos. En el segundo lugar se vislumbra a Scoot Henderson (19), base explosivo de los Ignite de la G-League de Estados Unidos y tercero se ubica el alero Brandon Miller (20) de la Universidad de Alabama, al que definen como un nuevo Paul George por ser un gran tirador y defensor.

Pese a los pergaminos y méritos que acarrean las potenciales figuras, no todos los elegidos como número uno llegan a marcar una era o cumplir con todas las expectativas depositadas en ellos. A lo largo de los años nos encontramos con historias de éxito y fracaso e incluso de jugadores que llegaron al cénit viniendo desde atrás. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Nikola Jokic, reciente campeón con Denver Nuggets y dos veces MVP de la temporada regular, seleccionado en el puesto 41 por la franquicia de Colorado en 2014. O Stephen Curry, crack de los Golden State Warriors, que fue séptimo en el Draft de 2009. Ejemplos sobran.

Te puede interesar: Ja Morant recibirá una contundente sanción de la NBA tras sus constantes escándalos con armas

A continuación, repasamos un listado de cinco casos que fueron elegidos en primer lugar pero que no estuvieron al nivel de la liga por diferentes circunstancias y quedaron prácticamente en el olvido. Así como también a los otros cinco que hicieron historia siendo los número uno en la lotería.

LOS 5 NÚMERO UNO DEL DRAFT QUE DECEPCIONARON

Te puede interesar: Sorpresa en la NBA: Michael Jordan vendió Charlotte Hornets en una impactante cifra luego de 13 años como propietario

1- GREG ODEN

Greg Oden, de ser número uno del Draft en 2007 a un paso con más pena que gloria en la NBA (Getty)

El gigante de 2.13 metros y 113 kilos llegaba como una de las grandes potencias de la Universidad de Ohio y fue elegido por Portland Trail Blazers en 2007 (por delante de Kevin Durant) para dominar la zona pintada. Pero las lesiones frustraron los planes. Gregory se lastimó la rodilla derecha antes de comenzar su primera temporada en la NBA y a partir de allí comenzó su calvario. En su regreso en 2008 pudo disputar 61 partidos y mostrar algo de su calidad. Pero volvió a lesionarse, primero el pie y luego la rodilla izquierda.

Ya no volvió a ser aquella pujante estrella que prometía llevar a los Blazers al anillo. Su inestabilidad mental también le pasó factura y lidió con los excesos de alcohol y pastillas para dormir. Fue contratado por Miami Heat y jugó tres partidos de la final que perdieron ante San Antonio Spurs en 2014. Se retiró a los 28 años tras un paso sin pena ni gloria por el básquet de China y en la actualidad es asesor deportivo. “Fui la mayor decepción en la historia de la NBA”, se autodefinió.

2- ANTHONY BENNETT

Anthony Bennett durante su paso por la NBA en los Cavaliers. El ala pivote canadiense fue la elección número del Draft uno en 2013 (Getty)

El canadiense es otro de los casos frustrantes en la NBA. Drafteado en primer lugar por Cleveland Cavaliers en 2013 por delante de futuras estrellas como Giannis Antetokounmpo, y Rudy Gobert, Bennett nunca dio la talla pese a sus números previos en la Universidad de Las Vegas. El ala pivote nunca pudo adaptarse a la máxima competencia y llegó a disputar 151 partidos con un pobre promedio de 4.4 puntos y 3 rebotes en 12.6 minutos.

Tras buscar revancha en Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, probó suerte en el Fenerbahce de Turquía e integró el plantel campeón de la Euroliga en 2017. Regresó a los Estados Unidos, pero no pudo reinsertarse en el mercado de la NBA. Una lesión en la rodilla en un entrenamiento lo dejó afuera del plantel de Houston Rockets y luego de un periplo por Puerto Rico e Israel recaló en el básquet de Taiwán.

3- MICHAEL OLOWOKANDI

Michael Olowokandi durante su paso por Los Ángeles Clippers en la NBA (Getty)

El nigeriano sorprendió a todos cuando fue elegido por Los Ángeles Clippers en 1998. El grandote de 2.13 metros venía de la Universidad del Pacífico con números impactantes que lo convirtieron en el pivote más codiciado. Ese mismo año compartió el draft con jugadores como Dirk Nowitzky, Vince Carter, Jason Williams, Paul Pierce y Mike Bibby, entre otros.

Criado en Inglaterra, donde llegó a practicar fútbol, rugby y criquet, cumplió su sueño de llegar al máximo nivel en el básquet y llegó a disputar 500 partidos en 10 temporadas de la NBA contando los Clippers, Timberwolves y Celtics. Sin embargo, nunca pudo ser aquel pivote dominantes de las etapas universitarias y el puesto 1 le quedó enorme.

4- ANDREA BARGNANI

Andrea Bargnani, el italiano que fue número uno del draft de la NBA (Getty)

El italiano se convirtió en el primer jugador de básquet europeo en ser seleccionado primero en el Draft. Toronto Raptors lo fichó en 2006, pero ya lo había marcado cuando tres años antes, el romano de 2.13 metros había sido la figura en un amistoso disputado en Canadá con el Benetton Treviso, su antiguo club.

Cuando Il Mago llegó a la NBA se hablaba del nuevo Dirk Nowitzky. Si bien no logró emular al brillante alemán que lució en los Dallas Mavericks, Bargnani no tuvo malos números durante su paso por los Raptors (promedió 21.4 puntos en 2010), pero fue entrando en la curva descendente luego de pasar a New York Knicks y Brooklyn Nets. En 2017 se retiró tras una temporada en el Saski Baskonia de la liga española.

5- KWAME BROWN

Kwame Brown fue elegido por la franquicia que presidió Michal Jordan como número uno del draft, pero no cumplió las expectativas (Getty)

La historia de este jugador es bastante particular, ya que fue el primer número uno del Draft en llegar a la NBA directamente desde el High School (Secundario), un hito que luego fue concretado por LeBron James y Dwight Howard. En 2001, los Washington Wizards lo seleccionaron tras el visto bueno de su dueño, Michael Jordan. Para muchos, fue el peor error de Su Majestad como ejecutivo. Ese mismo año estaban elegibles Pau Gasol y Tony Parker, entre otros.

Brown tuvo discretas actuaciones en sus más de 600 partidos jugados que se repartieron entre los Wizards, Lakers, Grizzlies, Pistons, Bobcats, Warriors y Sixers. Su carrera también estuvo marcada por escándalos fuera del rectángulo de juego con acusaciones por violación, incidentes callejeros y dos arrestos por tenencia de marihuana.

LOS CINCO NÚMERO UNO DEL DRAFT QUE TRIUNFARON

1- LEBRON JAMES

LeBron James, el Rey de la NBA, con la camiseta de los Lakers en la temporada 2022/23 (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

El Rey saltó desde la escuela secundaria a la NBA, elegido en 2003 por Cleveland Cavaliers y se ha convertido en el máximo anotador de la historia en la competencia, además de conquistar cuatro anillos de campeón.

El actual alero de los Lakers no decepcionó desde su arribo desde el básquet colegial en Saint Vincent-Saint Mary’s y mantiene su vigencia con 38 años con nuevos récords que lo convirtieron en leyenda. En ese Draft hubo jugadores de la talla de Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony y Boris Diaw. Además, también fue elegido el santafesino Carlos Delfino (N°25) por Detroit Pistons.

2- TIM DUNCAN

Tim Duncan, estrella absoluta de San Antonio Spurs

Uno de los mejores internos de la historia, cinco veces campeón con San Antonio Spurs en 19 temporadas e integrante el Salón de la Fama, entre otros logros.

El nacido en las Islas Vírgenes fue el pick número uno en 1997 y no defraudó a Gregg Popovich. Junto con David Robinson formó una dupla imparable que le dio el primer título a la franquicia texana.

3- HAKEEM OLAJUWON

Hakeem Olajuwon, una estrella de los Houston Rockets en la NBA

El caso del nigeriano es uno de los más emblemáticos, ya que Houston Rockets apostó por él antes que por Michael Jordan, quien fue reclutado por Chicago Bulls en el puesto tres, y por Charles Barkley (5°). El pivote de 2.13 metros descolló en la NBA y sumó dos títulos en sus 18 temporadas.

El Sueño, como se lo apodó, fue elegido como MVP en 1994, integró el mejor quinteto de la liga en seis temporadas, estuvo en 12 ediciones del Juego de las Estrellas, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta para Estados Unidos e integra el Salón de la Fama.

4- EARVING MAGIC JOHNSON

Magic Johnson en uno de sus duelos con Michael Jordan en un Lakers vs Bulls

Los Ángeles Lakers no fallaron en elegir al base de Michigan State University en el Draft de 1979. Su apodo lo dice todo, un auténtico ilusionista dentro de la cancha. Líder en asistencias, en robos de balón y cinco veces campeón con los angelinos. Integró el mítico Dream Team de 1992 y su nombre está estampado entre las máximas leyendas.

Sus estadísticas lo convierten en uno de los jugadores más completos de la historia. En más de mil partidos, Magic promedió 19.5 puntos, 11.2 asistencias y 7.2 rebotes por juego.

5- KAREEM ABDUL-JABBAR

Kareem Abdul-Jabbar, un ícono de la historia de la NBA. Fue cinco veces campeón con los Lakers y una con los Bucks

Los Milwaukee Bucks eligieron a la joya de la UCLA en 1969, quien había sido tentado para integrar los Harlem Globetrotters a cambio de un millón de dólares. Pero Kareem desistió y se unió a la NBA, donde ganaría su primer anillo en 1971, siendo una de las figuras de los Bucks, donde promedió 35 puntos por partido en su primera temporada.

Luego pasó a los Lakers y continuó con su dominio absoluto. A excepción de sus últimas dos temporadas, Abdul-Jabbar nunca bajó de los 20 puntos por encuentro durante su brillante carrera. Logró otros cinco títulos en Los Ángeles y es el segundo jugador con más puntos y partidos jugados en la historia.

Seguir leyendo: