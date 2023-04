Chelsea se prepara para la llegada de Pochettino: las cinco figuras que pondrán a la venta

Pochettino está cerca de ser el nuevo entrenador de Chelsea (Reuters)

La reestructuración del Chelsea ha sido un fracaso. En la primera temporada con Todd Boehly como dueño del club, el plan de romper el mercado para comprar varias estrellas jóvenes y el cambió de técnico resultaron un desastre que terminará con el equipo fuera de las competencias europeas en la campaña 2023/24. Ante esto, ahora la institución ha decidido apostar a un proyecto a largo plazo bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino.

Si bien aún no hubo anuncio oficial, los tabloides británicos adelantaron esta semana que el ex PSG y Tottenhan ha sido el que mejor cayó en los planes de la dirigencia, por sobre el alemán Julian Nagelsmann y el español Luis Enrique. Por eso, todo parece indicar que Poch se pondría el traje azul en julio y comenzará a trabajar con un plantel más reducido que el actual.

Es que el Chelsea no jugará competencias continentales la próxima temporada, por lo que ahora cuenta con un plantel demasiado numeroso. Además, esto significa un gasto en salarios que posiblemente no se pueda afrontar sin los ingresos que genera, por ejemplo, la Champions League, y ante esto no queda otra opción que vender futbolistas.

Según publicó el diario The Sun, el plan es no vender a los jugadores jóvenes que fueron contratados en los últimos mercado de pases. Por el contrario, el gran objetivo es que Pochettino logre convertir a Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk y Conor Gallagher en las nuevas banderas del equipo, tal y como lo logró en sus procesos al frente del Tottenham y de Southampton, en donde transformó a pequeñas promesas en grandes estrellas.

Los apuntados para marcharse son otros y en general tienen salarios altos. Raheem Sterling, de 28 años, ,llegó proveniente de Manchester City para ser titular, pero en 32 partidos, muchos de los cuales fue suplente, apenas marcó siete goles y por eso buscará ser vendido para recuperar los más de USD 62 millones invertidos por él.

Otro es Marc Cucurella, quien llegó con expectativas altas por su rendimiento en el Brighton, pero los casi USD 78 millones no lo valieron. Sus actuaciones en partidos claves, como en la Champions League, estuvieron lejos de ser las esperadas e incluso acabó siendo suplente. Pero creen que sus jóvenes 24 años pueden ser un atractivo para el mercado, por lo que no sería difícil venderlo.

Mason Mount, producto del club, tampoco será tenido en cuenta. Esta temporada su rendimiento estuvo muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo para un futbolista que en temporadas pasadas había insinuado ser un posible crack. Ahora, con 24 intentarán venderlo y al parecer hay clubes como PSG y Manchester United que ya le han puesto un ojo al mediocampista inglés.

Un caso similar al de Mount es el de Christian Pulisic, quien con Thomas Tuchel era pieza clave pero que esta temporada apenas ha jugado 21 partidos por liga y en la mayor parte de esas ocasiones lo hizo ingresando desde el banco de los suplentes. Justamente, sería el entrenador alemán, ahora en Bayern Múnich, quien le pediría a los dirigentes bávaros que hagan el esfuerzo económico por fichar al punta estadounidense de 24 años.

Por último, la lista de “transferibles” la completa Edouard Mendy. El arquero francés, quien supo ser figura en la temporada 2020/21 en la que Chelsea conquistó la Champions League, ganándole en la final a Manchester City, es ahora suplente del español Kepa y la dirigencia no le encuentra el sentido en tener a un suplente con sueldo elevado en esta posición.

A estos cinco jugadores que supieron ser estrellas hay que sumar que Joao Félix debe regresar a Atlético de Madrid y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang al Barcelona, tras el final de sus préstamos. Por eso, Pochettino iniciará su ciclo con un plantel menos numeroso que el actual y con poco margen para fichajes. Es que los nuevos dueños hicieron desembolsos por más de USD 600 millones para la compra de jugadores en apenas un año y no tienen planeado continuar con esta metodología en el corto plazo.

Aunque, el argentino podría contar con un refuerzo de lujo por el regreso de Romelu Lukaku. El delantero belga, que actualmente brilla en el Inter, tiene que volver a Stamford Bridge a final de temporada y si el técnico lo quiere, se sumará a los trabajos con el resto de sus compañeros.

