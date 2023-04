Mauro Boselli reveló que se irá a vivir a Europa tras su retiro: “Priorizo la crianza y la educación de mis hijas”

Mauro Boselli, delantero de Estudiantes (Fotobaires)

Mauro Boselli es en la actualidad uno de los mejores futbolistas de Estudiantes. Desde su regreso al fútbol argentino, el delantero ha demostrado que su capacidad goleadora está intacta y por eso se ha convertido en pieza clave del equipo que ahora conduce Eduardo Domínguez, a tal punto que el fin de semana fue el autor de un golazo para vencer a Boca Juniors en La Bombonera. Fueron 10 años los que tuvieron que pasar para que regrese a la liga local y en ese tiempo no sólo mejoró su nivel, sino que además formó una opinión sobre su vida y la crianza de sus hijas que explicó este jueves.

En diálogo con el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con Vos, el artillero de 37 años reconoció que cuando fue vendido al exterior en 2012, su objetivo era no regresar a la Argentina: “Cuando me fui a jugar afuera la idea no era volver al país”. Al ser un mercado exportador, el fútbol nacional suele ver a jóvenes con talento emigrar a otras ligas y luego apela al sentimiento de pertenencia que sienten por sus clubes para lograr su regreso en el final de su carrera. En su caso, el deseo de regresar se disparó por la muerte de su madre y la necesidad de estar cerca de sus seres queridos.

Surgido de Boca, el delantero fue figura en Estudiantes entre 2008 y 2012, período en el que ganó la Copa Libertadores, y luego se estableció seis años en el León de México, en donde se transformó en un ídolo. Allí se instaló con su familia y sus tres hijas (dos de las cuales nacieron allá), a quienes no pretendía traerlas a la Argentina: “No quería volver porque quería que mis hijas pasen su educación e infancia en otro país. Me pone triste escuchar y ver la situación que nos toca atravesar porque soy argentino y tengo toda mi familia acá viviendo. Me gustaría que el país tuviera otro rumbo”.

En este sentido, fue claro: “La idea es terminar mi carrera y poder irnos a vivir a Europa”, puntualmente a España. Y más allá de su deseo de continuar en el Pincha, dejó en claro que su familia está por delante: “Priorizo la crianza y la educación de mis hijas y se que hoy en Argentina la cosa no está bien”.

Boselli jugó en Wigan de Inglaterra y también tuvo un breve paso por Italia, en Genoa y Palermo. Pero en sus comienzos tuvo que luchar por ganarse un lugar en Boca Juniors, club que contaba con el histórico goleador Martín Palermo: “Cuando vos tenés un delantero así y en el momento que él estaba viviendo no existe competencia. Yo hacía tres goles en un partido y en el próximo entraba tres minutos”.

Fue así que recaló en Estudiantes, club del cual actualmente es hincha pese a que de niño fanatizaba con el Xeneize. Por eso justamente decidió no celebrar su tanto en La Bombonera el sábado: “Fue difícil no festejar el gol, más que nada por cómo llegó, pero por respeto a todo lo que viví en Boca Juniors no merecía la pena gritarlo”.

