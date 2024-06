11 frases de Demichelis tras el triunfo de River: los tres lesionados, la gran actuación de Borja y el balance que se negó a hacer

“Sabíamos que enfrentábamos a un equipo que aunque tiene un punto, se ven patrones que dificultan el desarrollo del partido. Es un equipo que maneja la posesión, por eso en el primer tiempo intentamos una presión alta. Por momentos, Tigre administró muy bien la pelota. En el segundo tiempo modificamos el esquema de la presión, lo hicimos bien por los costados y administramos mejor la pelota. En líneas generales, sin haber sido muy superiores, ganamos justamente el partido”.

Así analizó y resumió Martín Demichelis el triunfo de River Plate ante Tigre en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional. De cara a la quinta y última del semestre, ya que habrá un parate por la Copa América de Estados Unidos, el entrenador millonario se refirió a las bajas, tanto por las citaciones a los diferentes seleccionados, como las que son por lesión. En este caso, frente al Matador debió realizar tres cambios por problemas físicos.

“De los jugadores que se van ahora a las selecciones, algunos van a volver y otros se irán directo a la Copa América. Si hacemos un análisis certero de las lesiones de hoy, creo que lo de Kranevitter y Sant-Anna van a llevar días, mientras que lo de Facundo (Colidio) no, fue solamente el hombro y no tiene nada grave”, informó el DT.

En relación al gran partido de Miguel Borja, quien fue el autor de los tres tantos y sigue batiendo récords en la tabla histórica de goleadores del club, Demichelis resaltó: “Sí, está en su mejor momento. Nos aporta tantísimas cosas, pero lo más importante que es un gran goleador, no te perdona. Hoy hizo un gran sacrificio y es un gran referente de este plantel. Ojalá que cuando vuelva de la Copa América lo haga con las mismas ganas e ilusión que tiene en cada partido. Contra Riestra ya resolveremos quién ocupa su lugar, pero tenemos plantel para encarar lo que viene”.

Vale recordar que el juego ante Deportivo Riestra será el próximo jueves 13 de Junio, desde las 15:30 y en condición de visitante. Luego habrá tiempo para pensar en realizar un balance, analizar los refuerzos y ventas. Y en este escenario, Micho fue consultado sobre el año y medio que lleva en la conducción del plantel, justo la mitad de las tres temporadas que tiene de duración su contrato. Sin embargo, se negó a hacer dicho balance personal.

“No es momento para hacer un balance. La vorágine de River es tremenda, intensa y amplia. Hoy terminado el partido no estoy preparado para hacer un análisis. Puedo decir que la fase de grupos de la Copa Libertadores la jugamos mejor que el año pasado, que en la Copa de la Liga este año sacamos más puntos, pero no pasamos cuartos y que hay que coronar con títulos. Estamos en un proceso que ojalá lo terminemos al final en 2024 mejor que el año pasado”, respondió.

Otras frases de Martín Demichelis:

“Es de las primeras o pocas veces que hacemos presiones con seis o siete y quedamos mano a mano. Cuando sos central tenés que correra sesenta metros para atrás, pero eso también te permite que el rival no tenga en los inicios hombres libres. Había mano a manos, cuando no los ganas o el rival con una gambeta elimina una presión, tenés que ponerte a correr para atrás. Por eso esa sensación de que no se defendió bien, pero sí se defendió mano a mano. En el segundo tiempo nos acomodamos mejor, jugamos mejor y lo terminamos ganando”.

“¿Sobre Felipe Peña Biafore (de Lanús)? Todos los jugadores que River cede es con un objetivo: el desarrollo y crecimiento del futbolista. Hoy jugó por primera vez Lautaro Rivero en Central Córdoba de Santiago, un chico que ya lo habíamos preparado para dar el salto pero acá no tenía lugar. A todos evaluamos y sabemos el presente de Felipe Peña, pero cuando terminemos el partido con Riestra, a pesar de la comunicación diaria que tengo con la secretaría técnica, decidiremos quiénes tienen que volver y a quiénes vamos a incorporar”.

“Jugamos 15 partidos en 2 meses, a veces es necesario rotar. Los laterales son los que más metros e intensidad hacen. La fisiología hay que respetarla y los calendarios son brutales. Quizás para el mundo externo ninguno se afianzó en el medio, pero vamos a seguir probando”.

“Ahora perdemos a los convocados y no los tendremos en la quinta fecha, pero el calendario del jugadores de selección es muy amplio y desgastante. Es pequeño en el periodo vacacional que es lo que van a perder, pero van a venir entrenados. Después veremos en qué fechas se reintegran. Son jugadores importantes y les deseo lo mejor en sus selecciones, que vuelvan con la experiencia en la Copa América que te hace crecer”.

“Volvimos a ser dueños de la posesión contra un equipo que le va a quitar la posesión a muchos de sus rivales”.

“Va a ser difícil en la cancha de Riestra. Hacer un buen partido de visitante nos haría bien para irnos a la pausa. Tenemos esa ilusión”.

“La obligación de retroceder es de todos”.