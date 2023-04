Pipo Gorosito estalló contra el arbitraje luego del empate de Colón ante Platense: “Que se dejen de joder, uno es respetuoso pero no boludo”

El enojo de Pipo Gorosito en Platense vs Colón

Platense y Colón de Santa Fe no pasaron del 0 a 0 en un partido válido por la fecha 12 de la Liga Profesional. El encuentro disputado en el estadio Ciudad de Vicente López arrojó un primer tiempo en el que el Sabalero se mostró más incisivo y ambicioso con Wanchope Ábila como principal referente en la ofensiva, acompañado por Santiago Pierotti y las intervenciones de Eric Meza por el lateral derecho.

El Calamar, en tanto, intentó controlar la pelota en el mediocampo con mucha gente para buscar la ofensiva a partir del buen pie de Vicente Taborda. Pero el espectáculo se vio empañado por la labor de Sebastián Zunino, quien ignoró un claro penal a favor del conjunto liderado por Néstor Raúl Gorosito.

La escena provocó la ira de Pipo, quien se quejó con su tradicional vehemencia en conferencia de prensa. “Que se dejen de joder. No me favorezcan, pero no me liquiden; cobren lo que debe ser. El otro día fue penal y hoy también ¿Qué va a decir que no vio el tirón de camiseta? Uno es respetuoso, pero no boludo; todo el mundo lo ve”, lanzó el estratega luego del encuentro.

“Tienen que matarnos para que sea penal para Colón. Pido que cobren lo que corresponde ¿Tienen que darle una trompada en el área para que sea penal? Es alevoso”, continuó el DT con pasado en San Lorenzo y River. Es que la jugada que protagonizaron Marco Pellegrino y Santiago Pierotti a los 39 minutos del primer tiempo no dejó margen de dudas. “Tengo 58 años, juego a la pelota desde que nací. Te genera mucha impotencia, porque si te quejas sos un llorón. Que cobren lo que corresponde, a favor o en contra”, concluyó.

En la segunda parte, fue el Sabalero el que más buscó y tuvo sus oportunidades a través de Ábila, Perlaza y Meza, quien pegó un remate en el travesaño en un tiro libre que sobre el final del encuentro pudo darle el triunfo a la visita. Con la repartición de puntos, Platense llegó a las 17 unidades y se ubica en el duodécimo lugar, mientras que Colón sigue peleando en los últimos puestos y con 11 puntos se mantiene alejado de Independiente, Atlético Tucumán, Gimnasia y Unión, que luchar por evitar el descenso.

