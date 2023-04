Tras la polémica por sus comentarios contra Mbappé, Facundo Medina reveló qué le dijo Messi

Facundo Medina fue uno de los protagonistas de la semana en la previa al triunfo del París Saint-Germain (PSG) frente a su equipo, Lens. Unas declaraciones en tono de broma contra Kylian Mbappé y Lionel Messi motivaron un pedido de disculpas de su parte para el subcampeón del mundo en medio de un clima enrarecido de cara al plato fuerte de la fecha 31 en la Ligue 1. Después del 3-1 en el Parque de los Príncipes, el defensor pudo cruzar unas palabras con La Pulg.

Te puede interesar: Con una obra maestra de Messi, PSG venció 3-1 a Lens y dio un paso clave hacia el título en la Ligue 1

Ambos se reunieron en un sector del campo de juego e intercambiaron las camisetas frente a los demás jugadores que realizaban el saludo protocolar en su retirada a los vestuarios. Mientras eso sucedía, se detuvo el reloj para los compatriotas, que permanecieron frente a frente y mantuvieron una amena conversación durante dos minutos, cuyo contenido fue revelado parcialmente por el defensor con pasado en Talleres: “Ustedes saben lo que es Leo como persona, y como jugador está demás decirlo. Lo felicito y, sinceramente, le agradecí por la Copa del Mundo”.

“Me dijo que sigamos así, que íbamos a llegar lejos”, contó Medina en diálogo con los medios oficiales del torneo sobre la gran campaña del Lens en esta temporada, siendo el escolta del PSG en la lucha por el certamen. Esta última derrota lo alejó a 9 puntos del líder en lo que era un cruce directo a solo siete jornadas para su conclusión. Luego de finalizar el pequeño cónclave, volvieron a estrecharse en un abrazo y se marcharon a las entrañas del estadio ubicado en la capital europea.

Te puede interesar: El inesperado problema que sufrió un futbolista de la selección argentina en Francia por una broma contra Mbappé: “Evidentemente no fue acertada”

A continuación, evitó referirse al futuro de Messi en el fútbol de ese país por ser un “tema personal”, cuya decisión tomará en el “momento adecuado”. Por otro lado, destacó la labor de sus compañeros después de finalizar los 90 minutos con 10 hombres por la expulsión de Salis Abdul Samed: “Nos quedan partidos por delante y vamos a seguir con la misma mentalidad. A pesar de tener uno menos, nosotros no perdemos nuestra forma de jugar. Quedó demostrado en el segundo tiempo y seguiremos con la misma mentalidad para ganar la mayor cantidad de partidos posibles”.

* Las declaraciones de Facundo Medina tras la derrota de Lens ante PSG

Te puede interesar: “Diabólica capacidad para causar dolor”: los elogios de la prensa en Francia a Messi tras el triunfo de PSG

Cabe recordar que Medina había caldeado los ánimos en Francia después de dar una entrevista para el programa Son aviones, donde se refirió al cruce que iba a tener con el capitán de la Albiceleste, con quien compartió dos compromisos con esa camiseta: “Para mí es difícil marcar a Leo porque tengo miedo de hacerle daño. Si me pasa y se escapa, lo agarro y lo beso pidiéndole que me dé un abrazo”. La gran polémica llegó al momento de referirse a Donatello en un tono descontracturado: “Él también es difícil de marcar, pero me conocen... Si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a buscarlo...”.

Más allá de esta frase contra la figura francesa, el reportaje le podría dar un dolor de cabeza en el futuro porque la institución evalúa sancionarlo por no haber respetado los lineamientos del departamento de comunicación. Por lo pronto, aprovechó el encuentro para reunirse con el mejor jugador del mundo y, para su lamento, observó la joya marcada por el astro en el cierre del primer tiempo, que bajó la persiana del compromiso con mucho tiempo por jugar. Con su anotación, Messi llegó a los 20 tantos durante los 35 partidos de su temporada.

Además, en un futuro no tan lejano podrían juntarse bajo el paraguas de la Celeste y Blanca. La lesión de Lisandro Martínez abre un lugar a ocupar dentro de la nómina de convocados de cara a la Fecha FIFA de junio próximo y Lionel Scaloni estará atento al rendimiento de un defensor que está firmando una de sus mejores temporadas en la Ligue 1 desde su arribo en 2020 con un total de 3 goles y 4 asistencias en 29 partidos.

Seguir leyendo: