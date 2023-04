El show de Facundo Campazzo: asistencias con su tradicional latigazo y 15 puntos para encaminar el triunfo de Estrella Roja

Lo mejor de Campazzo en el triunfo de Estrella Roja ante Mega Basket

Cada vez que Facundo Campazzo sale a escena, hay garantía de show. Y en su última presentación, el base argentino no falló. Es que el cordobés protagonizó otra muy buena producción para Estrella Roja, en el duelo que concluyó con victoria por 87 a 78 sobre Mega Basket, en el choque animado por ambos equipos serbios perteneciente a una nueva fecha de la ABA League (Liga del Adriático) de básquet.

Te puede interesar: La jugada mágica de Campazzo que hizo saltar del asiento a Novak Djokovic en el triunfo del Estrella Roja ante Valencia

En el encuentro destacado de la competencia que nuclea a los clubes más importantes de la región balcánica, el ex Real Madrid, Peñarol de Mar del Plata, Murcia, Denver Nuggets y Dallas Mavericks desplegó todo su talento durante los 29 minutos que estuvo en la cancha para encaminar el triunfo del conjunto de Belgrado.

El argentino de 32 años firmó una planilla con 15 puntos (3-3 en dobles, 2-5 en triples, 3-3 en libres), 11 asistencias, 3 rebotes y 3 recuperos en el cotejo que se desarrolló en la ciudad de Nis.

Te puede interesar: De las clasificaciones a París a los récords de McIntosh, el tablero olímpico experimentó fuertes movimientos

Por su parte, el armador marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks), de 27 años, colaboró con 4 unidades (1-3 en dobles, 0-1 en triples, 2-2 en libres), 3 pases gol y un robo en 15 minutos.

Con este triunfo, Dallas Mavericks se consolida en la segunda posición de la tabla, con una marca 19-3, siguiendo de cerca al también serbio Partizán, que acumula 20-2 y es el líder de la clasificación.

El referente albiceleste está focalizado en el certamen europeo luego de lo que significó la dolorosa eliminación del combinado nacional del Mundial de básquet. “A este grupo le tocará quedar afuera por esta vez. Hay seguir trabajando. Creo que cada uno siente esa sensación de mierda, pero estamos más unidos que nunca. Es el momento que tenemos que pasar ahora como equipo”, había dicho Facu luego de la decepción que significó el resultado adverso con la Albiceleste.

“Tendremos unas páginas en blanco este año al no jugar el Mundial, pero eso no quita que la selección no siga, porque hay que seguir trabajando. Abrazar esta sensación dolorosa y usarlo para algo positivo. La camiseta es más grande que cualquier cosa”, fue otra de las reflexiones del base que espera con ansiedad su revancha. Mientras tanto, sigue exhibiendo su magia en la Europa del este.

SEGUIR LEYENDO