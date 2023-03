La ingeniosa estrategia que diseñó el Barcelona para seducir a Lionel Messi: los secretos del operativo retorno

En Barcelona se ilusionan con la vuelta de Lionel Messi y tiene un plan para seducirlo (Reuters/Carl Recine/File Photo)

Por estas horas Lionel Messi se reencontró con sus compañeros y amigos de la selección argentina ya que este jueves recibirán el merecido homenaje por el título logrado en el Mundial Qatar 2022. Mientras tanto, a 10 mil kilómetros, la dirigencia del Barcelona teje una estrategia para intentar recuperar al mejor jugador del planeta. El plan tiene dos focos, el humano y emotivo, pero también lo monetario en una audaz jugada que puede generarles dividendos a ambas partes. La seducción se basa en la romántica idea del final feliz para la carrera del rosarino.

Te puede interesar: El Barcelona derrotó 2-1 al Real Madrid en el Camp Nou y dio un gran paso para conquistar La Liga

Claro que su presidente, Joan Laporta y el resto de los popes de la entidad azulgrana, cruzan los dedos esperando que Leo no renueve su contrato con el París Saint-Germain (PSG), que vencerá el próximo 30 de junio. El jugador estuvo hace unos días en Qatar, en la tierra de los dueños del club francés, pero aún no transcendieron avances su posible continuidad. Hoy la única oferta formal en manos del astro pertenece al PSG.

La familia Messi se adaptó a la vida en la capital gala y el futbolista transmite que existe un buen clima con sus compañeros. En especial la sinergia que se potenció en esta última etapa con Kylian Mbappé. Aunque lo colateral sería lo que hace mella en Leo. El no poder cumplir con el principal objetivo que era la obtención de la Champions League y su nueva eliminación. Un liderazgo en la Ligue 1 que no llega a ser el aliciente de alguien súper competitivo como el capitán de la selección argentina. Pero a nivel colectivo, no convence el equipo a cargo de Christophe Galtier que viene de recibir una bofetada de local ante el Rennes (derrota 0-2) por el torneo doméstico, duelo en el que el rosarino recibió algunos silbidos.

Sonrisas entre Joan Laporta y Leo Messi en una conferencia de prensa en 2006 (AFP PHOTO / JOSEP LAGO)

De momento la prioridad la tiene el PSG, aunque Messi aún no puso la firma. Esta dilación es lo que genera un leve luz de esperanza en Barcelona. Esa ilusión de intentar plasmar ese ansiado retorno, pese a que todavía no se recompuso la relación entre Laporta y los Messi. Leo se cruzó de lejos con el dirigente en la entrega de los premios The Best, en el que fue galardonado como el mejor futbolista de 2022. Mientras que el padre del jugador, Jorge Messi, tuvo un frío saludo con el mandamás culé.

Te puede interesar: El presagio del Kun Agüero en el triunfo del Barcelona en el Clásico y su explosión al final: “¡A llorar, madridistas!”

Es que habrá que ver si cerró la herida por su salida del Barcelona y aquellas lágrimas de Messi en su despedida. No obstante, el Equipo Culé la tiene difícil en su anhelo por volver a contar con el mejor. El tema económico es la gran traba con La Liga exigiendo que recorte más de 200 millones de euros (216 millones de dólares) su masa salarial y con la cercana mudanza al Estadio Montjuïc (fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992), debido a las obras de remodelación que tendrá el Camp Nou.

Pero en la capital catalana ya ingeniaron un plan. Según informa Mundo Deportivo, el club jugará sus cartas a una estrategia limitada en lo económico y con algunas condiciones en lo deportivo. En su salario, debido al fair play financiero que debe respetar la entidad, Messi tendría que adaptarse, pero el Barcelona tiene un as bajo la manga. Se trata de arreglar con el jugador un porcentaje de lo que él mismo pueda producir con su vuelta. Entonces, accedería a ganancias por un incremento en la venta de entradas, derechos de televisión, merchandising y todo lo que el club pueda recaudar por los sponsors que quieran sumarse al retorno, que representaría un fuerte impacto. Por caso, desde su llegada al PSG atrajo hasta a diez patrocinadores nuevos.

El contrato de Lionel Messi con el Barcelona vencerá el 30 de junio (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Lo deportivo pasa por el hecho de que no podrían hacer fuertes contrataciones y en caso de que se concrete esta segunda parte de la relación Messi-Barcelona, desde el 1 de julio, no habría grandes cambios en el plantel, que aún conserva a dos de los amigos de Leo, Jordi Alba (con contrato hasta junio de 2024) y Sergio Busquets, con un vínculo que expira el próximo 30 de junio.

Te puede interesar: Sebastián Beccacece fue anunciado como DT del Elche: debutará ante Barcelona y tendrá el desafío más complejo de La Liga

El actual entrenador, Xavi, que también tiene una buena relación con Messi, siempre manifestó sus ganas de una eventual vuelta. Pero, según el citado medio catalán, en caso de plasmar este retorno se le plantearía a Leo adaptarse a un plantel que el técnico define como una “familia” y no se lo exigiría por completo, ya que el próximo 24 de junio cumplirá 36 años. No obstante, el estado físico y rendimiento del rosarino fue en alza en el último año al punto de brillar en la pasada Copa del Mundo.

En la carrera por tener a Messi, el PSG está en primer lugar en su objetivo de conservarlo. Ante inviabilidad de irse ahora al Inter de Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos y el Al Hilal de Arabia Saudita (pese a una supuesta propuesta faraónica), el Barcelona no pierde la esperanza de volver a contar con Leo y que haya un final feliz en la relación entre el ídolo y el club.

Seguir leyendo: