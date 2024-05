La Ciudad de Buenos Aires descontará el día a los docentes que se adhieran al paro del 9 de mayo

La Ciudad de Buenos Aires le descontará el día a los docentes que adhieran al paro del 9 de mayo

En la previa de lo que será el paro nacional de este jueves, motivado por la CGT, desde la Ciudad de Buenos Aires comunicaron en las últimas horas que los docentes porteños que se acoplen a la medida de fuerza tendrán un descuento en su salario.

“Asimismo, se descontará el proporcional del presentismo”, enfatizaron desde la Ciudad. A su vez, agregaron que “en caso de que el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, los directivos pueden justificar la falta como causa de fuerza mayor, y no se les descontará el día”.

Al respecto, Jorge Macri había expresado en declaraciones públicas esta semana que “el sindicalismo es una rama del peronismo y solo les interesa el poder, no son los representantes de los trabajadores”.

En relación al debate por las paritarias, recalcaron que “los representantes de los 17 gremios docentes fueron convocados en los meses de enero, febrero, marzo y abril por el Ministerio y se acordaron paritarias en todos los encuentros”.

Sindicatos docentes de la CGT, con la ministra Sandra Pettovello

Además, detallaron que “la Ciudad garantizó esta instancia de diálogo y realizó un esfuerzo no solo para poder dar los aumentos que dio, sino también para pagar el FONID con recursos propios”.

Por otra parte, de manera oficial se hizo hincapié también en que “el salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en abril de $1.018.112 para jornada completa. Mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de $1.357.917″.

Igualmente, señalaron que “el valor de la hora cátedra para Nivel Secundario en abril será de $26.270 para docentes sin antigüedad y de $36.713 para aquellos con la máxima antigüedad”.

En la vereda opuesta a esta decisión, los principales gremios docentes, como Suteba, Ceterea o Sadop, anunciaron en los últimos días que se sumarán a la medida de fuerza, motivo por el cual no habrá clases en la mayoría de las escuelas.

Se prevé que esto tenga un mayor impacto en las escuelas públicas, debido a que algunos establecimientos educativos de gestión privada ya anunciaron que abrirán sus puertas y adaptarán las clases en base a la cantidad de profesores y maestras que se presenten.

El paro se sentirá de manera fuerte en las escuelas públicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consignas para sumarse el paro general son:

Rechazo a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Defensa de los fondos nacionales para el Instituto de Previsión Social (IPS).

Defensa de todas las partidas para Educación.

No al impuesto a las ganancias en el salario.

Respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

La decisión del Gobierno nacional

En el mismo sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni anunció este miércoles que le descontarán el día a los estatales que adhieran a la medida de fuerza. De todas maneras, aclaró que solo se aplicará el descuento a quienes no concurran por el paro y no para aquellos que no puedan llegar a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público.

Al respecto, el funcionario destacó que “es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”.

Además, Adorni relató: “Desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de de 100 marchas e intentos de piquetes. Mientras que en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos (por COVID-19) bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros”.