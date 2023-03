Jugó un Mundial y en el Manchester City, se incorporó a un club de Bolivia y su técnico lo criticó: “Llegó algo excedido de peso”

Wilfried Bony es el nuevo refuerzo de Always Ready (@club_always_ready_oficial)

La primera división del fútbol boliviano puede jactarse de tener a un ex mundialista entre sus filas después de que se concretara la reciente incorporación de Wilfried Bony a Always Ready el pasado mes de febrero.

Te puede interesar: Escándalo en Inglaterra: una estrella del Manchester City fue filmado ebrio en un bar y podría ser acusado de “exposición indecente”

El delantero marfileño, que participó del Mundial de Brasil 2014 en donde convirtió dos goles en tres partidos disputados, fichó por el equipo del argentino Claudio Pampa Biaggio, quien tomó las riendas del club tras la salida del paraguayo Pablo Godoy.

Sin embargo, en diálogo con el programa radial Doble Amarilla de D Sports Radio, el ex entrenador de San Lorenzo de Almagro afirmó que, “Bony llegó al club algo excedido de peso y estará habilitado para jugar el campeonato local a partir de junio”.

Te puede interesar: La escalofriante imagen de un jugador de béisbol que sufrió un pelotazo en la cara y recibió 16 puntos

El africano de 34 años llegó al equipo como agente libre después de haber jugado hasta julio del 2022 en el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Cabe recordar que durante su carrera, el atacante pasó cuatro años en la Premier League, alcanzando a jugar algunos partidos con la camiseta del Manchester City pese a que nunca pudo ganarse un lugar.

Cabe aclarar que Bony ya debutó en el Always Ready el pasado 23 de febrero cuando su equipo se enfrentó al Magallanes de visitante por el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores. Allí, el marfileño ingresó en el segundo tiempo pero no pudo hacer nada para evitar lo que finalmente fue una derrota por 3-0. Para el duelo de vuelta, ya estaba en el once titular, pero su equipo volvió a caer por 3-1 de local.

Bony jugó dos partidos por Copa Libertadores (@club_always_ready_oficial)

Ahora, el futbolista deberá volver a ponerse en forma y tendrá tres meses para hacerlo de la mejor manera. Habrá que ver si el plantel de Biaggio estará peleando por el título para el mes de junio, aunque su presencia en el equipo dependerá de su adaptación.

Te puede interesar: Insólito error del Flamengo: vendió a un futbolista a Inglaterra, pero le depositó una fortuna a un basquetbolista con el mismo nombre

“Se va a quedar hasta julio para su aclimatación y después se verá”, dijo el presidente del club Andrés Costa. Por ahora, Always Ready se ubica en la séptima posición de la primera división boliviana a ocho puntos del líder, The Strongest, con 16 unidades.

Seguir leyendo