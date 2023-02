Tras una década sin dirigir, Hugo Sánchez toma fuerza para llegar al banquillo de Cruz Azul

"Hugol" se encuentra cerca de regresar a los banquillos en el fútbol mexicano

A raíz del despido de Raúl “Potro” Gutiérrez como entrenador de Cruz Azul, la directiva comenzó a tener pláticas con diferentes estrategas para llegar a un acuerdo, siendo Hugo Sánchez el nombre que lleva la delantera para asumir el cargo en el banquillo de la “Máquina”, un entrenador que ya acumula

Con una tercera parte del Clausura 2023 para el olvido y solo cosechar un punto en cinco encuentros disputados, los altos mandos en la Noria le dieron las gracias al “Potro”, pues saben que aún están a tiempo para enderezar el camino en lo que resta del torneo. A raíz de ello, comenzaron a buscar un entrenador que ya tenga cierto palmarés en el fútbol mexicano y que conozca la Liga MX.

Nombres como los de Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed y José Manuel de la Torre fueron los que más sonaron en un principio; sin embargo, previo al arranque de la jornada 7 del presente certamen, Hugo Sánchez apareció en la órbita de la nación Azul y para sorpresa de propios y extraños, resultó ya haber un acercamiento entre ambas partes.

"Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas". 🤩@hugosanchez_9 confiesa que, al ser tomado en cuenta para ser DT de Cruz Azul, nació un sentimiento parecido al que tuvo cuando tomó a Pumas 💙 pic.twitter.com/2J5D4EHYpi — Futbol Picante (@futpicante) February 15, 2023

En declaraciones para ESPN, el “Pentapichichi” señaló la entrevista que tuvo con los directivos del conjunto cementero. “Tuve una reunión con Víctor Velázquez (presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul) y con Óscar Pérez (director deportivo); fue una entrevista muy interesante. Estoy agradecido con ellos.”

Posteriormente, recordó el acercamiento que existió desde hace dos años, previo a la llegada de Juan Reinoso al banquillo del club. “Ese interés no fue solamente de hace dos años, sino que yo ya había aceptado la situación como para haber trabajado hace dos años y no se prestó, ahora vamos a ver si se da. Estoy listo, ya sea para dirigir a Cruz Azul o cualquier equipo mexicano, y no sólo mexicano, puede ser de Europa.”

De igual manera, “Hugol” dijo ya haberles mencionado su idea de trabajo y como sería su proyecto. “Soy uno de los candidatos, no sé cuántos ni quiénes sean. Tuve una charla y saben ya cuál es mi idea, los planes de trabajo, saben perfectamente cómo soy y cómo visualizó la situación de cara a lo que es Cruz Azul, la directiva decidirá.”

“Si no soy yo, le deseo toda la suerte del mundo a Cruz Azul y les agradezco el interés por mí, si soy el elegido ahí estaré dispuesto a entregar y hacer mi labor correspondiente. Lo que deseo y quiero es que recobren la confianza en cuanto a la calidad y el talento que tienen (los jugadores), ahora mismo hay una cierta desconfianza y falta de motivación. La mentalidad siempre es ganar y ganar títulos, eso es lo que expresé; ojalá y Cruz Azul retome el rumbo perdido”, sentenció “El Macho”.

Hugo lleva más de 10 años sin dirigir a algún equipo o selección

Si bien, “El Niño de Oro” es considerado como el mejor futbolista mexicano de toda la historia, su etapa como director técnico ha sido bastante cuestionada, pues nunca logró una regularidad en su trayectoria. Su única gestión en donde logró triunfar como timonel, fue con Pumas entre 2000 y 2005, misma donde consiguió un bicampeonato de liga.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de su vida tras ser nombrado estratega de la Selección Mexicana para el proceso mundialista de Sudáfrica 2010; sin embargo, fue destituido después de no haber podido clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y quedar eliminados en la fase de grupos del torneo Preolímpico.

Ya probando suerte en clubes como el Almería de España y el Pachuca de México (su último club), “Hugol” no tuvo un buen desempeño en el banquillo y en ambos conjuntos fue cesado debido a la falta de resultados. Desde su adiós en el banquillo de los Tuzos en noviembre del 2012, Sánchez no ha vuelto a recibir una oportunidad por parte de algún otro club o combinado nacional.