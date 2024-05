El hincha fanático de Nacional de Uruguay que trabajaba en un hospital y murió baleado en la fiesta por el aniversario del club

Jonathan Otero, el hincha de Nacional asesinado durante el los festejos por los 125 años del club

(Desde Montevideo, Uruguay) - Jonathan Otero no pasaba un día sin hablar de fútbol en el trabajo y a sus compañeros del Hospital Pasteur de Montevideo les demostraba seguido su pasión por Nacional. Vivía en el barrio La Blanqueada, donde el club uruguayo tiene su sede y su estadio, el Gran Parque Central. Cerca de su casa, los hinchas celebrarían la llegada del 14 de mayo, el día del aniversario 125 de la institución. Otero dudó en ir, pero finalmente asistió.

En los festejos, el hombre de 37 años y padre de cuatro hijos quedó en medio de un enfrentamiento entre hinchas de Nacional, y fue baleado. Otros dos simpatizantes, con antecedentes penales, también resultaron heridos y los tres fueron trasladados al Hospital Pasteur.

Allí, en el mismo lugar en el que trabajaba, constataron su muerte. Otero no tenía antecedentes penales.

Otero ingresó en la pandemia al área de Lencería del Hospital Pasteur, el servicio a cargo de la ropa y las telas necesarias para las habitaciones del centro de salud. “Era una excelente persona, compañero y padre de familia. Su pasión era Nacional. No había un día que no comentara de fútbol”, recordó una de sus compañeras al noticiero Subrayado de Canal 10.

“No nos imaginamos que esto vaya a tener este desenlace. Creo que no estaba en sus planes ir a los festejos. De la nada fue a disfrutar, a demostrar su compromiso con su cuadro, su apoyo, su alegría. Y lamentablemente hoy no lo tenemos con nosotros”, agregó.

Jonathan Otero, el hincha de Nacional asesinado durante los festejos del club, junto a su familia (Facebook)

Alejandra Graña, la madre de Otero, lo recordó en su cuenta de Facebook con una foto junto a su esposa y sus cuatro hijos. “¿Cómo hacer cuando ya no tengo risa, cuando mis nietas y mi nieto lloren y pida? ¿Cómo contener a mi nuera, con todo lo que hacían juntos? ¿De dónde saco fuerza por ya no tenerte, hijo? Me desgarro el alma”, escribió.

En otro posteo, señaló: “No te fuiste. Estás viajando, volando muy alto. Hijo, pronto te voy a abrazar”.

Rossana Silva, otra de sus compañeras, recordó a El Observador que Otero era “una persona increíble”, que siempre estaba con una sonrisa y dispuesto a atender las necesidades de quienes estaban internados en el hospital. “Siempre te preguntaba qué necesitábamos. Si nosotros necesitábamos algo de ropa para un paciente, él iba con mucho gusto y te conseguía”, indicó. Consideró que su muerte era “injusta”.

Este miércoles, un joven de 19 años fue imputado y enviado a prisión preventiva por el asesinato de Otero. El delito por el que se lo investiga es homicidio muy especialmente agravado.

A través del celular del asesino se pudo confirmar que él estuvo en el lugar con un arma por fotos que él mismo tomó, informó este jueves El País. También lo delató su ropa ensangrentada, aunque todavía se está investigando el ADN. Los investigadores tienen más indicios, como las declaraciones de los policías que lo detuvieron así como las cámaras de seguridad de la zona.

Los festejos de Nacional en la calle 8 de octubre de Montevideo (La Abdón)

La fiscal de Homicidios Mirtha Morales dijo que el joven reconoció ante la Policía los hechos y se investiga si hay un segundo responsable. Cuando el imputado escapaba del lugar, se lo vio acompañado de otra persona que hasta el momento no fue identificada.

La primera hipótesis de la Policía era que los disturbios que hubo en los festejos se dieron por un enfrentamiento previo entre dos facciones de la barra brava de Nacional. Sin embargo, Morales informó que todavía no hay ningún elemento que evidencie que la pelea se desató por este antecedente.

La fiscal agregó que por ahora no se demostró ninguna vinculación entre Otero y las otras dos personas que resultaron baleadas en los festejos. Estos dos jóvenes, de 23 y 34 años, no quisieron hacer la denuncia policial. Morales sospecha que su negativa fue por “por temor”.