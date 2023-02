El desahogo de Emiliano, el hijo de Ramón Díaz, tras el gran golpe del Al Hilal ante Flamengo: “Se nos subestimó y ellos van a tener que jugar por el tercer puesto”

Emiliano Díaz busca el abrazo de su padre en medio del alocado festejo del tercer gol de Luciano Vietto (REUTERS/Andrew Boyers)

No quiere hablar con la prensa porque siente que no es su lugar y que no tiene nada para decir. “El importante es mi papá”, le dice a Infobae, pero ante la insistencia, acepta un diálogo breve luego del hito ante Flamengo. A los 40 años, Emiliano Díaz -quien como jugador pasó por River Plate, San Lorenzo y el Avellino de Italia, y vistió las camisetas de Platense y Defensa y Justicia- hace un trabajo acaso imperceptible para los medios, pero fundamental en lo táctico, la cereza del postre para los excelentes resultados que viene obteniendo Al Hilal de Arabia Saudita con este cuerpo técnico argentino desde 2017.

-Siempre se resaltó que desde que formás parte del cuerpo técnico de Ramón Díaz, tu papá, te convertiste un poco en su brazo táctico, el que da el toque más táctico al equipo.

-Como todo ayudante. Tratamos de ayudarlo, tanto yo como el “Malevo” Ferreyra, para mejorar cada día en todos los aspectos y tomar las mejores decisiones. Para eso estamos. Acá el importante es Ramón Díaz. Él es el personaje principal.

-¿Cuál es el secreto de Al Hilal? Porque está todo el mundo sorprendido no sólo con el triunfo y la clasificación a la final del Mundial de Clubes, sino también con el juego desplegado.

-Bueno, es lo que se vio, que ganamos la Champions League de Asia, que eliminamos al campeón africano, apoyado por cuarenta mil personas y de visitantes, que le ganamos al campeón de la Copa Libertadorers pasándolo por arriba en algunos momentos del partido.

-Muy pocos equipos pueden ser tan superiores al Flamengo durante tantos minutos.

-Se nos subestimó. Se dijo que el Flamengo ya estaba en la final, que nosotros éramos un equipo malo, pero bueno (risas), se van a tener que quedar acá a jugar el tercer puesto...

-La diferencia hasta pudo ser mayor.

-Sí, nosotros estábamos bien. Lo que pasa es que subestimaron mucho ellos. En Sudamérica se subestima mucho el mundo del fútbol asiático y no hay que subestimarlo más. Ya nos pasó con Argentina en el Mundial ante Arabia Saudita, ahora vinieron éstos que pensaban que iban a jugar la final contra el Real Madrid, tenían los pasajes sacados, pero a la final va un equipo árabe.

-¿Cómo fue la evolución del trabajo físico que hicieron? Porque antes de jugar contra Wydad Casablanca por los cuartos de final, mucha prensa saudí se quejaba de que varios jugadores extranjeros no llegaban bien y de hecho, algunos no jugaron, pero ante el Flamengo, aparecieron todos. ¿Qué fue lo que pasó?

-Nada en particular. Pasó que trabajamos para que llegaran todos a los partidos más trascendentes y los tuvimos.

-Justamente uno de los que no entró como titular ante el Wadyd y lo hizo en los minutos finales fue Luciano Vietto, que sí fue titular ante el Flamengo y fue decisivo. ¿No estaba recuperado?

-Fueron decisiones tácticas, nada más.

-Sorprendió verlo ante Flamengo casi como enganche. Se lo tiene desde siempre como un nueve, como máximo, tirado un poco atrás.

-Bueno, son variantes que tenemos. Jugamos el otro día un 4-3-3 y ahora jugamos un 4-4-1-1 porque nos servía más que Vietto jugara atrás del punta.

-Pueden llegar a definir el Mundial ante Real Madrid. ¿El partido soñado?

-Es un gran partido, pero ya estamos en el baile, y hay que bailar.

-De la manera como le ganaron al Flamengo, ahora en el mundo se va a hablar mucho de ustedes... De Ramón, de su cuerpo técnico...

-Sí, lamentablemente ya ganamos tres ligas, una Copa, una Champions League asiática y tienen que pasar estas cosas, que le ganes a un sudamericano o a un europeo para que se resalte nuestro trabajo, pero desde 2017 que venimos haciendo un trabajo increíble en este país y por eso nos valoran tanto y nos quieren tanto. Estamos muy cómodos acá y estamos muy felices y dejamos la bandera de Arabia en lo más alto.

-Y de Argentina, ¿no?

-Sí, obviamente, porque nosotros somos argentinos aunque nos toca defender hoy a un equipo árabe y hoy todos deben estar muy felices allí.

-¿Notaste nervioso al Flamengo?

-Más que nervioso, creo que no esperaba encontrarse con el nivel técnico de nuestros jugadores y que no los hayan dejado jugar. Fijate que casi no nos llegaron. Después, ya cuando tuvimos un jugador de más, lo supimos aprovechar y ya tuvieron muchas menos opciones.

