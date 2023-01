Un ex goleador condenado por evasión fiscal fue convocado por una selección europea y podría salir de la cárcel con un “brazalete electrónico”

John Carew participó de la película Maléfica 2, estrenada en 2019

Deslumbró al mundo del fútbol con su 1.96 de estatura. Su apodo hablaba por sí solo: La Jirafa. John Carew brilló en el Valencia de España en el comienzo del último siglo, pero las vueltas de la vida lo llevaron a retirarse, explotar su faceta actoral hasta llegar a compartir cartel con Angelina Jolie y ser condenado por evasión fiscal, pero pedirá salir de la cárcel por un curioso motivo: fue contratado por la Federación Noruega de Fútbol (NFF, por sus siglas en noruego) para trabajar dentro del ámbito de la selección nacional.

“John se puso en contacto con nosotros antes de Navidad con el deseo de contribuir al fútbol noruego. Esto era algo en lo que había estado pensando durante un tiempo, pero que realmente se había materializado después de que fue sentenciado a prisión el invierno pasado por evasión de impuestos negligente”, manifestó el secretario general de la NFF, Karl-Petter Loken por la condena de un año y dos meses juzgada por un tribunal de la capital europea de Oslo.

Fue acusado de no haber pagado impuestos por un lapso de seis años en los que declaró tener residencia fiscal en el Reino Unido, pero pasaba más de la mitad del año en su país natal, Noruega. En el veredicto quedó constancia de los delitos probados, pero el fallo estimó que esto no ocurrió de manera intencional, sino que fue catalogado como una “negligencia grave”. A mediados de noviembre se le comunicó que debía pasar 14 meses en la cárcel sumado a que debió pagar una multa superior a los USD 50 mil. Luego de haber admitido los cargos, la defensa de Carew aguardaba por una pena menor, a pesar de que la Fiscalia solicitaba dos años de prisión. La asimilación de la acusación buscó obtener un castigo comunitario, que no fue concedido por la Autoridad Nacional de Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales.

La imagen elegida por la Federación Noruega de Fútbol para anunciar la contratación de John Carew

En su primer mes en prisión, se acercó a la Federación con su deseo intacto de devolver lo que le dio a su selección con 24 goles en sus 91 encuentros con esta camiseta: “Estoy deseando volver a hacer deporte. El fútbol sigue siendo una parte importante de mi vida. Será bueno poder ayudar a desarrollar una nueva generación de jugadores”. Sin embargo, el organismo manifestó que la asunción en el cargo traera aparejada una petición del ex jugador campeón con Valencia de las Ligas 2001/02 y 2003/04.

“Espera asumir sus funciones mientras cumple su pena con un brazalete electrónico y va a hacer una petición en ese sentido ante las autoridades carcelarias”, expresó la entidad en un comunicado, donde explicó que firmarán un compromiso “hasta 2024″ con el ex emblema del conjunto nacional. Aplicará todas sus enseñanzas en la esfera del seleccionado es un espacio dedicado a los jóvenes.

Sobre su rol, la presidenta de la Federación, Lise Klaeveness, evitó ponerle el rótulo de entrenador. “Está bien que desee poner sus competencias al servicio de niños y adolescentes. Quizás este empleo podrá ser parte de su pena, en cuyo caso será una victoria para todos”, agregó sobre esta posibilidad laboral, que puede ocasionar un acortamiento en los plazos de su condena, de la cual aún le resta casi un año por cumplir.

El subcampeón de la UEFA Champions League con el elenco Che en 2001 cuenta con una extensa carrera en el Rosenborg noruego, Roma, Besiktas, Lyon, Stoke City y Aston Villa, pero una saga de lesiones lo han forzado al retiro en 2013 a la edad de 33 años. Rápidamente, encontró su segunda pasión fuera de las canchas: la actuación. En 2014 integró el elenco de Dead of Winter y se dio el lujo de tener un papel en Maléfica 2, film estrenado en 2019, que contó con la presencia estelar de la ex esposa de Brad Pitt.

