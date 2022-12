En España aseguran que el Atlético de Madrid le propuso a Simeone romper el contrato: cuál habría sido la respuesta del Cholo

El Cholo y su Aleti transitan una de las temporadas más irregulares (REUTERS/Susana Vera)

A 11 años de su asunción como entrenador del Atlético de Madrid, donde es ídolo, Diego Simeone atraviesa uno de los momentos más difíciles. No sólo quedó eliminado de la Champions League, sino que además se quedó afuera de toda competencia internacional al quedar último en el Grupo B. En la Liga de España aparece cuarto en la tabla de posiciones, pero con un andar irregular y a 13 unidades del líder Barcelona. Y en la Copa del Rey sufrió ante el humilde Arenteiro, al que terminó venciendo por 3 a 1 tras empezar perdiendo 1-0.

La dura crítica al Cholo Simeone tras la salida de un jugador del Atlético de Madrid: “En ese sistema no hay forma de que prospere ningún atacante” El padre de Matheus Cunha apuntó contra el DT por el paso de su hijo en el Colchonero luego de que se confirmará su préstamo al Wolverhampton de la Premier League VER NOTA

En ese contexto, afloraron los cuestionamientos hacia el Cholo, de 52 años. De una parte de la prensa, pero también desde el interior de la institución, con la que ganó ocho títulos desde el banco de suplentes, incluyendo dos Ligas y dos Europa League. Además, llegó a dos finales de Champions. Y la tirantez llegó a punto tal que le habrían indicado la puerta de salida. Así lo informó el periodista Dani de Marcos en el programa de TV El Chiringuito.

“Se ha reunido la directiva del Atlético de Madrid y ha salido el nombre de Diego Pablo Simeone. Se le ha transmitido al entrenador y a su entorno la posibilidad de dejar este mercado invernal el Atlético de Madrid y pagarle lo que se le debería pagar el año y medio que le resta, hasta mediados de 2024″, sorprendió el cronista.

¿El Atlético de Madrid le propuso a Simeone romper el contrato?

¿Qué dijo el ex mediocampista de la selección argentina, de fuerte personalidad tanto con los botines como con el traje? “Pues la respuesta ha sido muy clara la del Cholo. No me voy”, concluyó el comunicador. “Qué bombazo”, se escuchó en el estudio como rebote de la noticia.

Tras ser una de las figuras con Argentina en el Mundial, Alexis Mac Allister está en la mira de tres grandes de Europa Después de su gran actuación en el Mundial de Qatar, el argentino es apuntado por varios clubes poderosos del Viejo Continente VER NOTA

Juanma Rodríguez, panelista del envío, describió el contexto del cónclave y criticó al Cholo por su determinación. “Ha sido bonito mientras ha durado. La operación no tiene por dónde cogerse. Por parte del club, porque no tiene sentido que descubras tus cartas, si es verdad que tienes a Luis Enrique (como posible reemplazante), por parte del club está mal planteado. Y Simeone no era un entrenador más, es el gran ídolo del Atlético de Madrid. Si te están planteando esto, tengo que dar un paso hacia atrás por responsabilidad atlética. Estás poniendo palos en las ruedas en la intención del club. Esto va a terminar a tortas, el proyecto está muerto, ha entrado en una vía muerta”, cerró, contundente.

El Aleti volverá a jugar este jueves ante el Elche, en la reanudación de la Liga de España. Y la atención, inevitablemente, estará puesta en Simeone y en su futuro.

Seguir leyendo: