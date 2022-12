David Nalbandian y una charla futbolera en Qatar: “A la Copa Davis la sentía como el Mundial”

David Nalbandian es el segundo tenista argentina que más partidos ganó en la Copa Davis. Solo lo supera Guillermo Vilas

“Vivir el Mundial con mi hijo es increíble”. Alejado del tenis profesional desde 2013, David Nalbandian ahora se puede dar el gusto de disfrutar cosas que antes, cuando competía, el ajetreado calendario de la ATP no se lo permitía. El cordobés viajó a Qatar con el pequeño Theo de 7 años para seguir de cerca a la selección argentina y cumplir el sueño de vibrar con la Copa del Mundo con su hijo.

En una entrevista exclusiva con Infobae, el ex número 3 del mundo y ganador de once títulos ATP dialogó sobre el presente del equipo de Lionel Scaloni, sus recuerdos de los mundiales y lo que significaba representar a Argentina en la Copa Davis.

- ¿Cómo ves el partido de mañana de Argentina contra Croacia?

- Va a ser durísimo. En semifinales no podés esperar otra cosa que un partido duro. Croacia, por más que le haya ganado por penales a Brasil en cuartos de final, no era la favorita y aún así pasó de ronda. Eso es un envión anímico muy importante a favor para ellos.

- ¿Te gusta como juega la Selección?

- Sí, mucho. Tuvo un poco de mala suerte en el último mes con algunas lesiones de jugadores claves. Pero al grupo lo veo muy bien, unido y eso suma mucho. Entra uno, sale otro y no se notan diferencias en el juego. Confío a muerte en este plantel.

Nalbandian ganó once títulos ATP, entre ellos el Torneo de Maestros en Shanghái 2005 y los Masters de Madrid y París en 2007

- ¿Cuál es el Mundial que más recordás?

- Los que más recuerdo son los que viví de más grande. Pero guardo un cariño especial por Italia 90 porque es el primero del que tengo recuerdos. Diego (Maradona) puteando a los tanos en el himno, los octavos contra Brasil… Son cosas que me quedaron marcadas. Por más que era chiquito, me acuerdo de todo eso.

- ¿Y el gol de Argentina que más recordás?

- Se me viene a la cabeza el de Caniggia a Brasil en el 90. El gol de Maxi Rodríguez a México en Alemania 2006 fue uno de los que más grité porque era un partido recontra chivo, cerrado y Maxi metió ese zapatazo tremendo de cualquier lado. Fue impresionante. De los goles en Brasil 2014 también me acuerdo mucho porque estuve en todos los partidos con un grupo de amigos de toda la vida. Gritar el penal de Lautaro Martínez contra Países Bajos con mi hijo también fue impresionante.

- ¿Quién es el tenista o ex tenista que mejor juega al futbol?

- Rafa (Nadal) juega muy bien. El francés Benoit Paire también. De los argentinos de mi camada, Chucho (Acasuso), Pico (Mónaco) y Gustavo Marcaccio. Yo también juego más o menos bien.

Nalbandian se despidió del tenis en un partido de exhibición ante Rafael Nadal. Foto Nicolás Stulberg

- ¿La Copa Davis la sentías como el Mundial?

- Sí, porque es la única competencia en la que realmente representás a la bandera. El resto, por más que siempre sos argentino, es más individual, más tu nombre que el país.

- ¿Por qué te transformabas en la Copa Davis?

- Porque tenés otra responsabilidad. En la Davis representás a mucha gente que gasta fortunas para ir a ver tus partidos, que la sufre, que disfruta, que grita, que putea, que llora. Le generás muchas emociones. Todo eso, así como tiene lo lindo, también tiene lo malo porque sentís una presión muy distinta. Hay jugadores a los que les gusta y otros que no. A mí me encantaba porque eran momentos distintos a los que se viven en el circuito. Me llenaba de energía, de ganas. Era como entrar a una guerra.

- Entre la Davis y ganar un Grand Slam, ¿qué elegías?

- La Davis, sin dudas.

- Tenías una muy buena relación con Maradona. ¿Cómo te enteraste y cómo tomaste su muerte?

- Me enteré por los medios. Lo había visto menos de un año atrás cuando fue a dirigir con Gimnasia a Córdoba. Ya lo vi muy complicado, como entregado en el último tiempo. Es un ícono que es difícil de reemplazar, con todo lo bueno y todo lo malo. Por el tipo de vida que tenía, una noticia así no te puede sorprender nunca.

Nalbandian y Maradona tenían una muy buena relación

- Sos fanático de River. ¿Cómo viviste la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Martín Demichelis?

-Los conozco a los dos. Lo de Gallardo fue un ciclo increíble. Pensé que se iba a cortar mucho antes. Después de la final en Madrid contra Boca se podría haber ido tranquilo. Estoy eternamente agradecido que se haya quedado tanto tiempo y haya hecho tantas cosas por el club, los hinchas y los jugadores. A Micho lo conozco de cuando jugaba, desde hace muchísimos años. En el último tiempo que estuvo en Alemania le perdí el rastro, pero creo que es fundamental tener ese tipo de referentes que vienen de jugar y dirigir afuera, en un fútbol más moderno, con otra cabeza y otras ideas. No solamente es bueno para los jugadores nuevos para que los empiece a formar, sino también para el club es importante tener esa línea.

Nalbandian en el Monumental con la camiseta de River

- ¿Vas a seguir entrenando al serbio Miomir Kecmanović?

- En 2023 no viajo más. Ahora lo estoy ayudando con la pretemporada, pero después de eso se termina. Estuve dos años con él y siento que tenemos prioridades distintas. Es mejor que siga tranquilo por su lado y yo por el mío.

