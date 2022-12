Pablo Zabaleta contó el estupendo elogio de Guardiola a Julián Álvarez y qué fue lo que lo más lo sorprendió del delantero en el Mundial

Julián Álvarez es uno de los jugadores de la selección argentina que mejor aprovechó su oportunidad. Luego de que comenzara en el banco de suplentes en el Mundial Qatar 2022, el flojo rendimiento de Lautaro Martínez le permitió al ex delantero de River Plate saltar desde el banco y en apenas dos juegos ganarse la titularidad a base de goles y grandes actuaciones.

Una situación similar fue lo que le ocurrió en el Manchester City, apenas arribó como refuerzo en junio de este año. Los pocos minutos que le brindaron los aprovechó al máximo y cuando el goleador noruego Erling Haaland se lesionó, saltó a la titularidad anotando varios goles y cumpliendo a la perfección con los pedidos de su entrenador, Pep Guardiola.

Y justamente sobre esta manera de desenvolverse del atacante argentino, tanto adentro como fuera de la cancha, se refirió Pablo Zabaleta, ex defensor de la selección argentina y del Manchester City. “Yo estuve en la pretemporada con el City, en Estados Unidos, y coincidí con Pep después de un entrenamiento. Me dijo que estaba fascinado con él, que estaba encantado. Que era un chico espectacular, muy receptivo a la hora de escuchar, de trabajar. Y llevaba 10 días trabajando, o menos, una semana...”, contó sorprendido en diálogo con ESPN.

“Eso realmente demuestra mucho las ganas de Julián de llegar a un equipo importante porque obviamente no es fácil estar en un Manchester City donde tenés que competir con jugadores importantes. Fue de a poco, porque al principio iba teniendo protagonismo de a poco y en los últimos partidos cuando se lesiona Haaland, él juega de titular y hace goles siendo también importante”, continuó Zabaleta, quien comparó sus primeros pasos en el equipo inglés con lo que está desarrollando en la Copa del Mundo.

Pep Guardiola elogió en varias oportunidades a Julián Álvarez (Reuters/Lee Smith)

“Acá en el Mundial lo mismo, empieza de suplente, le dan la oportunidad, la aprovecha y se gana el puesto. Entonces te demuestra que es un jugador con unas ganas y una determinación tremenda. Es un jugador que sabe esperar los momentos, que se entrega al máximo y eso realmente para la carrera de un futbolista es clave, espectacular. También para un entrenador como Pep que pueda considerarlo, y él por tener un grandísimo entrenador en el día a día”.

Pablo Zabaleta recordó que cuando se confirmó el fichaje, en enero de 2021 pero que jugó seis meses más en River Plate, las dudas que le generaba por el poderío del elenco inglés. “De alguna manera me preguntaba si venía para jugar o está para pelearle el puesto a Haaland. Obviamente siempre con el respeto y el cuidado que se merece un jugador como Haaland, que venía de ser un fichaje estrella, de ser figura en el Dortmund, y que no iba a ser fácil para Julián, sobre todo porque en los costados también hay mucha alternativa de Foden, Mahrez, Grealish, que lo pagaron 100 millones de libras. Tremendos los jugadores con los que tenés que competir de mitad de cancha hacia adelante y sin embargo, en la primera pretemporada con el equipo, ya demuestra muy buenas sensaciones”.

Y concluyó: “Me acuerdo los dos partidos que jugaron contra el América (de México) y el Bayern Munich, en los que Pep le dio oportunidad, jugó muy bien e hizo un gol. Terminaron muy contentos y me acuerdo que estaba en los entrenamientos y todo el mundo estaba fascinado con él. Obviamente Haaland era un poquito el fichaje estrella, pero que nadie se olvide que Julián. Arrancó muy bien y al final fue poco a poco. Es importante esperar el momento, en una Liga nueva, un país nuevo... Me contaron que toda la familia se iba a mudar con él, me alegra un montón que esté triunfando y le esté yendo bien”.

