El detrás de escena de la renuncia de Mattia Binotto como jefe de Ferrari en la Fórmula 1: quién sería su reemplazante

Mattia Binotto estuvo a cargo de Ferrari desde 2019 (REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

La temporada 2022 de la Fórmula 1 terminó el domingo 20 de noviembre en Abu Dhabi y a los pocos minutos de que Max Verstappen lograra su decimoquinta victoria en el año que revalidó su corona con Red Bull, los ojos del planeta se trasladaron a unos 550 kilómetros y se posicionaron en Qatar, donde se disputa el Mundial de Fútbol. Sin embargo, este martes el ambiente de la Máxima salió de su paz con la confirmación de un secreto a voces, la salida de Mattia Binotto como jefe de Ferrari.

Dos medios italianos anticiparon la noticia. La Gazzetta dello Sport lo hizo en la previa de Abu Dhabi y afirmó que Ferrari analizaba reemplazar a Mattia Binotto por Fredric Vasseur, jefe de equipo de Alfa Romeo. Las redes sociales ardieron y Binotto fue tendencia. Pero desde Maranello negaron esas versiones. No obstante, el viernes pasado el Corriere della Sera adelantó la desvinculación del ingeniero italiano de 53 años.

Según Motorsport, la filtración de la noticia habría sido por parte del entorno de Charles Leclerc, y la Scuderia lo confirmó: “Ferrari anuncia que ha aceptado la dimisión de Mattia Binotto, quien dejará su cargo como director del equipo de la Scuderia Ferrari el 31 de diciembre”.

Binotto, por su parte, indicó “con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Dejo una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da la convicción de que me he esforzado al máximo para alcanzar los objetivos trazados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, dispuesto, estoy seguro, a alcanzar las más altas metas, a los que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es correcto dar este paso, por más que haya sido una decisión difícil para mí. Doy las gracias a todas las personas de la Gestione Sportiva que han compartido conmigo este camino, compuesto de dificultades pero también de grandes satisfacciones”.

Charles Leclerc logró el subcampeonato mundial (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

La Rossa aclaró en su parte de prensa que se dio inicio al proceso de “identificar al nuevo Team Principal ‘y que esa búsqueda y selección debería terminar en el nuevo año”.

Si bien Ferrari tuvo varios errores de estrategia en el reciente ejercicio, el motor de su F1-75 en varias carreras estuvo a la altura del de Red Bull y de hecho sorprendió a la escudería austriaca en el comienzo de la temporada, en la que Leclerc ganó dos de las tres primeras carreras de la temporada y eso ilusionó a los tifosis.

Pero el monegasco luego fue víctima de una serie de equivocaciones, como hacerlo entrar a boxes en el mismo momento en el que se encontraba su compañero Carlos Sainz, un papelón que marcó el Gran Premio de Mónaco.

Con el correr del año la continuidad de Binotto empezó a pender de un hilo y según informa el sitio oficial de la F1, cuando el CEO de Ferrari, Louis Camilleri, se retiró de su cargo con efecto inmediato en diciembre de 2020, la posición de Binotto se debilitó. Camillieri y su predecesor, Sergio Marchionne, tuvieron una gran confianza en Binotto. Creyeron en sus habilidades y lo respaldaron para cambiar la suerte de Ferrari.

Pero cuando Camillieri se fue, Binotto se encontró algo solo. Sin ese apoyo, y con el trabajo más grande en la F1, la presión creció. Pero Mattia nunca criticó públicamente al equipo, sino que optó por discutir las cosas en privado y resolver los problemas de forma interna en lugar de tratar de ser el chivo expiatorio.

La producción que hizo Ferrari en Monza, uno de sus templos. Fue en septiembre, cuando Binotto ya tuvo un pie afuera (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

A pesar del dominio Verstappen-Red Bull, este año Ferrari mejoró su rendimiento y pudo terminar segunda en el Campeonato Mundial de Constructores. Lo propio hizo Leclerc en el de Pilotos. Bajo las órdenes de Binotto, el team de Maranello mejoró el trabajo en el túnel de viento (N. de la R: los equipos hacen pruebas con maquetas de los autos), lo que los había frenado durante mucho tiempo en términos de desarrollo. También fue referencia con el simulador para los pilotos de última generación que ahora es el mejor en la F1.

El miércoles anterior a la carrera en Abu Dhabi, el llamado del presidente de Ferrari, John Elkann, el miércoles antes de la carrera, le dio tranquilidad a Binotto. Sin embargo, a su retorno a Maranello habría sido recibido por la dirección de la cúpula dirigencial y le indicaron su disconformidad. Antes de que volviera a ser tendencia en las redes sociales porque “fue echado”, Mattia entendió que mejor era serlo con la noticia de su renuncia.

Charles Leclerc y Frédéric Vasseur trabajaron juntos en Alfa Romeo en 2018 (DPA)

Con la confirmación de su salida otra vez Vasseur picó en punta para suceder a Binotto en el cargo. El francés de 54 años es bien considerado en Maranello por su capacidad de gestión luego de haber estado a cargo de Renault (hoy Alpine) y el papel clave para que Audi se asociara con Sauber, la estructura que asiste al equipo Alfa Romeo. Se suman su fuerte vínculo con Leclerc (debutó en la F1 en Alfa Romeo en 2018).

En tanto que, más allá de la formalidad del 31 de diciembre, Binotto ya comenzó unas vacaciones que pueden ser cortas ya que estaría en el radar de otras escuadras como Alpine y Aston Martin. También stá la chance de Audi en su ingreso en 2026 en su sociedad con Sauber, en caso de confirmarse que Vasseur lo suceda en Ferrari.

Los motores de la Máxima se apagaron el domingo 20 de noviembre, pero el ambiente no para. Luego de las versiones y desmentidas ahora comenzó otra carrera en Ferrari que es confirmar a su nuevo jefe de equipo. Todo indicaría que desde el primer día de 2023 ya tendría a su máximo responsable y Vasseur ya estaría probando la ropa roja.

