La conferencia de prensa de la selección argentina, EN VIVO: la palabra de Lisandro Martínez antes del partido con Polonia

Lisandro Martínez: “Son circunstancias diferentes. No se deben comparar un partido de Mundial. No hay que sacar la importancia de la Copa América o la Finalissima. Acá te encontras con partidos muy cerrados, que se definen por detalles, como el gol de Leo contra México. Sabemos que podemos dar mucho más y no hemos llegado a lo que hemos hecho. Estamos en esa búsqueda”.