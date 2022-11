Bélgica vs Marruecos EN VIVO partido por el Mundial Qatar 2022

La incómoda frase de Kevin De Bruyne al ser elegido como mejor jugador en el opaco triunfo de Bélgica ante Canadá El fantasista del Manchester City no tuvo un buen partido en la presentación de los europeos por el Grupo F del Mundial Qatar 2022. Y al recibir el premio no ocultó su desacuerdo

El astro del Manchester City se mostró en un nivel inferior al que exhibe en la Premier League, sobre todo en el primer tiempo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Bélgica venció con lo justo 1-0 a Canadá en su presentación en el Grupo F del Mundial Qatar 2022; no obstante, su prestación fue pobre, al punto que el equipo norteamericano mereció mejor suerte, falló un penal (Thiabaut Courtois se lo atajó a Alphonso Davies) y no le sancionaron dos infracciones clarísimas dentro del área. Así y todo, Kevin De Bruyne fue elegido como el mejor jugador del partido. Si bien ofreció pinceladas del talento que regala semana a semana en el Manchester City, en el primer tiempo estuvo extrañamente errático. En consecuencia, al recibir el premio, el volante ofensivo, de 31 años, no se guardó la sinceridad.