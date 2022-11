El llamativo método de Luis Enrique para evitar lesiones en el último amistoso de España de cara al Mundial Qatar 2022

Luis Enrique suele tener ideas innovadoras (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con 52 años Luis Enrique es uno de los entrenadores que busca revolucionar el puesto mediante ideas que tienen críticas a favor y en contra. En la previa del Mundial Qatar 2022, el seleccionador español volvió a sorprender con una novedad que llamó la atención a la prensa y que está vinculada a un tema que viene causando dolores de cabezas a sus colega: las lesiones en el umbral del certamen ecuménico que generó bajas en varios equipos.

Golpe para España a días de iniciar el Mundial Qatar 2022: José Luis Gayà fue dado de baja y ya tiene reemplazante La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado para confirmar que Luis Enrique tomó la decisión de reemplazar al capitán del Valencia porque sufre un esguince de tobillo VER NOTA

En este caso el ex volante reveló cómo armó el equipo que jugó el último amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo. Su objetivo fue evitar lesiones y que los mismos jugadores decidan cuánto tiempo estaban dispuestos a permanecer en el campo de juego frente ante Jordania, que fue triunfo para La Roja por 3-1. “Les pregunté el número de minutos que querían jugar. Busquets, Pedri y Unai querían jugar”, afirmó el estratega, en relación a los tres futbolistas que no jugaron por precaución más allá de sus intenciones de sumar minutos.

“El balance del amistoso es muy positivo. Es la primera vez que no hago la alineación, la han hecho los jugadores en función de los minutos. Claro que la cabeza está en Costa Rica”, agregó sorprendiendo a más de uno. Es que el foco está puesto en el debut en el Mundial que será el próximo miércoles frente a Los Ticos por el Grupo E que también conforman Alemania y Japón.

El entrenador del seleccionado español sorprendió con el rol que ocupará en Qatar

El Mundial todavía no arrancó y algunos equipos importantes como Francia y la Argentina ya sufrieron bajas por lesiones. En el caso del vigente campeón no podrá contar con Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kanté y Presnel Kimpembe. En tanto que la Albiceleste ya se había quedado sin Gio Lo Celso y este jueves se confirmó que Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados.

Mundial de Qatar, en vivo: Lionel Scaloni dio a conocer a los 26 convocados de la selección argentina Toda la información del certamen más importante a nivel clubes que se iniciará en nueve días VER NOTA

Cabe recordar que el DT viene de anunciar que durante el torneo será streamer para contarle a los hinchas los detalles de su equipo: “Es una idea que parte un poco descabellada, pero entiendo que puede ser muy interesante. La idea es establecer una relación directa con vosotros: los aficionados que le pueda interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista en particular; que es el mío y el de mi staff”.

Con su novedad recibió críticas negativas que apuntaron a que el entrenador debía focalizarse en el ámbito interno del plantel y no destinar tiempo a comunicarse en vivo pues para informar dispone de las ruedas de prensa que su federación o la FIFA organiza para atender a la prensa.

La tecnología que Luis Enrique en la selección española

Asimismo, en septiembre también rompió el molde al anunciar que en los entrenamientos iba a implementar el uso de pequeños walkie talkies que se enganchan al chaleco que normalmente sostiene el GPS para medir los kilómetros recorridos por los protagonistas.

Luis Enrique recordó el momento de máxima tensión con Messi en el Barcelona: “Dos personas de carácter pueden cometer un error” El entrenador de la selección de España fue consultado por las declaraciones del “mejor jugador de la historia” en referencia a la pelea que mantuvieron hace siete años. Luego, ganaron el triplete y la Pulga lo llenó de elogios. “Si yo le he podido dejar algo, objetivo cumplido”, dijo el orientador VER NOTA

“Van a escuchar aquí la voz del mister (como se le suele decir al DT en Europa). Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero para darles órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones sin dejarme la garganta. Lo probamos, espero que nos sirva mucho, que les pueda servir. Incluso alguno lo podés oir, no tienen que hacer nada y aquí saldrá papá por detrás”, explicó.

España es una de las selecciones candidatas en Qatar, aunque su último rendimiento ante Jordania no convenció y esperan encontrar su mejor versión en la Copa del Mundo. Al margen de ello, La Furia superó 3-1 a una débil Jordania, con festejos de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams.

Seguir leyendo: