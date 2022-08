La reacción del Flaco Schiavi cuando le mostraron en vivo un codazo suyo igual al de Zambrano: “En ese partido le pegué a todo Racing”

Rolando Schiavi le metió un codazo a Luciano Vietto y fue un penal no cobrado como la falta que cometió Carlos Zambrano a Maestro Puch

Todavía se sigue hablando del codazo de Carlos Zambrano a Ignacio Maestro Puch en el final del partido que Boca Juniors le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y que no fue cobrado por el árbitro Fernando Espinoza, que luego dio sus explicaciones. Los jugadores del Decano explotaron de la bronca y este lunes se recordó una jugada parecida entre un ex jugador del Xeneize en un partido ante Racing en la misma área del incidente de este domingo. El protagonista fue Rolando Schiavi, quien esgrimió por qué su reacción no fue falta y tampoco fue cobrada por el referí.

La jugada del archivo fue recordada en el programa ESPN F360, donde Schiavi es panelista. Es de hace una década, del Torneo Inicial 2012, en un clásico contra la Academia en La Bombonera en el que Boca Juniors se impuso por 3-1. El Flaco reconoció que tuvo que apelar al roce debido a las complicaciones que le generaron los entonces pibes de Racing, Luciano Vietto, Ricardo Centurión, Rodrigo De Paul y Luis Fariña.

Con Vietto tuvo una instancia en la que fue a cruzarlo al delantero y, si bien llega a rechazar, se ve cómo le levanta el brazo derecho y le pega un codazo al adversario, a pesar de que niega que haya existido falta. Sin embargo, en los dos ángulos de las repeticiones se ve cómo impacta contra la cara del jugador académico. Fue en la misma área de la acción de Zambrano, también del lado derecho, pero cercano a la línea del arco. Hasta los colores de la camiseta adversaria fueron los similares.

“Yo saco la pelota. Se choca él con mi codo. La culpa es de él, yo rechazo”, afirmó Schiavi, que incluso llegó a molestarse por la insistencia de sus compañeros de programa, que indicaron que fue penal. “Es distinta a la de Zambrano, ¡viejo!”, sentenció levantando la voz. Su argumento se basó en que el jugador de Racing va hacia él.

El codazo de Zambrano a Maestro Puch

“No estaba esperando que pase nada. Ese partido creo que les pegué a todos los de Racing porque volaban los pibes. Sentí que había que ir fuerte, pero con buena leche”, reconoció Schiavi. Algunos de los chicos de ese equipo de Racing fueron campeones dos años más tarde en el Torneo Transición.

Uno de los que mostró su desacuerdo con Schiavi fue el periodista Guillermo Poggi quien le dijo al ex futbolista, “debieron cobrarte penal en contra”. El Flaco se hizo el desentendido y le recriminó, “¿por qué? ¿A dónde hubo falta? Vos estás loco”.

En la previa de aquel encuentro ante Racing, Schiavi recibió una plaqueta por cumplir 250 partidos con la camiseta de Boca Juniors. En ese momento era uno de los principales referentes de ese equipo e ídolo de la hinchada. En ese torneo de 2012, Boca Juniors terminó quinto y el campeón fue Vélez. Ese campeonato fue el último que disputó el Flaco como profesional, ya que luego lo acompañó a Martín Palermo en Godoy Cruz donde fue su ayudante de campo.

Su jugada con Vietto fue comparada con la de Zambrano con Maestro Puch, que trajo mucha polémica en la noche del domingo ya que debió haberse cobrado penal y hubiese sido el empate de los tucumanos que a pesar de la derrota mantuvieron la punta de la Liga Profesional.

