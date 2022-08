Ruggeri dio detalles del día en el que tuvo un roce con un histórico DT en River: “Me sentí mal, terminó el entrenamiento y me fui a mi casa”

Oscar Ruggeri recordó una anécdota en la que tuvo un roce con el recordado Carlos Timoteo Griguol en River Plate

Al debatir cómo debe ser el trato de un DT con un jugador experimentado, Oscar Ruggeri reveló este mediodía un roce que tuvo con el recordado Carlos Timoteo Griguol en su paso por River Plate. El Cabezón era el capitán del elenco millonario, que en el proceso anterior a cargo de Héctor Veira logró el Campeonato de 1985/1986, la primera Copa Libertadores para la entidad y la única Intercontinental, ambas en 1987. En tanto que Timoteo llegó al club en el segundo semestre de 1987 con el cuerpo técnico que lo acompañó en Ferro Carril Oeste, donde consiguió los dos títulos en Primera para el equipo de Caballito, en sendos Campeonatos Nacionales en 1982 y 1984.

“Fue en el River después del Bambino Veira que acabábamos de ganar todo. Lo que me dijo es como que me sacó la autoridad con los demás y principalmente con los más chicos. Fue con respeto, pero algo que nosotros (los futbolistas) sabemos que te duele internamente. Los jugadores se ponían conmigo porque yo era el más grande y era el capitán. Me habló de una manera que me sentí mal”, contó Ruggeri en el programa ESPN F90, donde es panelista.

Carlos Aimar y Carlos Timoteo Griguol

“Terminó el entrenamiento y me fui a mi casa”, agregó y confesó que uno de los ayudantes de campo de Griguol, Carlos Aimar, lo fue a buscar a la casa para aclararle el panorama. “El Cai la cazó y a la hora me fue a buscar a mi casa. Pero eso era tener un cuerpo técnico que sabía lo que estaba pasando”.

Aimar, que también es panelista en el programa, se refirió al tema y contó que “estuvimos charlando bien y le expliqué cómo era Timoteo cuando a mí me dirigió. Él (Griguol) tenía una forma de manejarse totalmente distinta (a Veira)”.

La era Griguol en River Plate se desarrolló en la temporada 1987/1988 y como contó Ruggeri dirigió al equipo que en ese momento era el vigente campeón sudamericano e intercontinental. Bajo la conducción de Timoteo, la Banda sumó la estrella de la Copa Interamericana en la que venció al Alajuelense de Costa Rica.

Ruggeri y el Viejo terminaron manteniendo una buena relación, más allá de que el ciclo no dio resultado en Núñez. “Griguol venía de la mejor época de Ferro y la banda en River se había descarrilado. Dijeron: ‘Traemos a Griguol y metemos disciplina’. El cambio viene porque un día vimos a varios dirigentes en la concentración, agarramos un cajón de tomates y huevos… Y sabés cómo les tiramos… No sabés cómo corrían. Nos avisaron en el micro, antes de un partido contra Racing, que iba a haber sanciones. Les dijimos: ‘¿Terminaron de hablar? Ahora bájense que nos vamos solos al partido’”, supo describir el umbral del arribo del nuevo DT en una entrevista con Alejandro Fantino. “Lo entendimos tarde. Terminamos todos a los abrazos”, supo subrayar tiempo después.

Mientras tanto, River Plate, que busca dar batalla en la Liga Profesional, se prepara para su partido del sábado en el que visitará a Tigre desde las 20.30. El elenco de Napoleón, que viene de vencer 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, intentará enhebrar otra victoria para intentar acercarse al único líder del torneo de Primera División, Atlético Tucumán. El equipo de Núñez es quinto en el campeonato con 25 unidades, a 7 del Decano.

