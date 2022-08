¿Es posible dar marcha atrás? Qué piensan el Consejo de Boca y Agustín Rossi sobre una nueva negociación para acordar la renovación

Es casi imposible que el Consejo y el representante de Rossi lleguen a un acuerdo por su renovación

No es que los contactos se hayan entreverado en las respectivas agendas desde aquella última reunión en el Predio de Ezeiza en la que estuvo presente el mismísimo Agustín Rossi. Si no hubo más diálogo entre Juan Román Riquelme o alguno de los miembros del Consejo de Fútbol con el agente del futbolista es porque, entienden las partes, no hay nada más que hablar.

Desde aquel cónclave de principios de agosto hasta hoy pasaron cosas. Hugo Ibarra mantuvo a Rossi como titular pese a que se especuló con la posibilidad de que sea colgado, la directiva xeneize cerró la contratación de Sergio Romero en una operación relámpago justo antes del cierre del libro de pases y el 1 de Boca fue reconocido en cada partido por los hinchas, que no solamente lo ovacionaron en La Bombonera con Román presente, sino que dejaron un mensaje claro tras el penal que le atajó a Rosario Central: “Rossi es de Boca, de Boca no se va”.

Frente a este panorama, ¿existen posibilidades de que se reflote la negociación por su renovación? Después de entablar comunicación con ambas partes, el veredicto para Infobae es contundente: las chances son casi imposibles, por no decir nulas .

Agustín Rossi se irá de Boca en el próximo mercado o libre el 30 de junio de 2023

El implacable Riquelme fue directo y tajante en la breve reunión a la que comparecieron Rossi y su representante, Miguel González: avisó que el Consejo no iba a modificar ni negociar los números que le presentaron al arquero en la “gigante” propuesta que le hizo (así la definió Jorge Bermúdez en un mitin anterior en las oficinas de la Bombonera). Hoy, tanto Román como el Patrón, Raúl Cascini, el Chelo Delgado y Chicho Serna mantienen esa postura y dan por concluido el tema.

Para el Consejo de Fútbol de Boca, Agustín Rossi tendrá que permanecer en el club bajo el actual vínculo (según detalló su representante, de 1.500.000 pesos mensuales) hasta el 30 de junio de 2023, cuando expirará. Existió una oferta de compra del Flamengo hace más de un mes, que fue rechazada por estar por debajo de lo que consideran justo para liberarlo ahora (fue, casi a modo de sondeo, de 2 millones de dólares).

Una versión indica que Boca no aceptará ninguna proposición que esté por debajo de los 18 millones de dólares de su cláusula de rescisión (a esta cifra se le tendrían que sumar los impuestos), aunque al tratarse de un monto sideral para el actual mercado nacional, la cuestión cambiaría si en los días venideros o el siguiente mercado aparece un número superador pese a que no llegue a activar la cláusula de salida. No obstante, es poco probable que haya equipos interesados en comprarle el pase a sabiendas de que en seis meses quedará en libertad de acción.

“Más allá de lo que se haya dicho mi idea siempre fue quedarme en el club y después son cosas que no son decisiones mías. Yo estoy para entrenar, para sumar desde donde me toque. Esperemos que todo siga bien. Quiero agradecer a la gente por el apoyo de hoy que fue increíble”, fue la declaración de Rossi luego de ser elegido figura en el 0-0 ante Rosario Central. Con la frase “estoy para sumar desde donde me toque” Rossi dio a entender que avizora que en cualquier momento puede llegar a perder la titularidad por su tema contractual.

Los hinchas todavía sueñan con la continuidad de Rossi (Crédito: Télam)

La cuenta para el Consejo y el cuerpo técnico es lógica: si no van a contar con él después de junio de 2023, cuando se disputarán los hipotéticos cruces eliminatorios de la Copa Libertadores, priorizarán desde principios de año a los arqueros que formarán parte del proyecto a mediano y largo plazo como Chiquito Romero y Javier García, que renovaría su contrato en las próximas semanas. Es decir que, de aquí hasta el final de la actividad oficial a principios de noviembre, Rossi se entrenará con el plantel profesional, pero de un momento a otro podría ser suplente.

Desde el entorno del guardameta le dejaron claras dos cosas a este medio: si desde el Consejo llaman, volverán a reunirse sin ningún tipo de inconvenientes para intentar destrabar el asunto. Pero, al mismo tiempo, deslizaron que los números que Boca ofreció hasta ahora no son suficientes para conseguir la firma por la continuidad del número 1. La historia de esta novela no tendrá final feliz y parece ser que el affaire entre los hinchas de Boca y Rossi se desvanecerá pronto.

