Polémica en Estudiantes-Athletico Paranaense por la Copa Libertadores: por qué estuvo bien anulado el gol de Luciano Lollo

En el segundo tiempo del partido entre Estudiantes y Athletico Paranaense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, se dio la gran polémica de la noche por un tanto anulado al Pincha. Si bien al comienzo se pensó que el gol era válido, el árbitro uruguayo Andrés Matonte no convalidó el gol por una posición indebida de Jorge Morel. Y acertó.

A 63 minutos llegó el tiro de esquina y tras un cabezazo que dio en el palo, Luciano Lollo convirtió, pero el gol fue anulado por la posición adelantada de Jorge Morel que, estando casi abajo del arco, interfiere en la visión del arquero Bento. El árbitro recibió el llamado del VAR, la revisó y luego ratificó su decisión. El tanto estuvo perfectamente anulado porque la presencia impacta al guardameta en su desplazamiento.

Bien vale mencionar que aunque el arquero no llegaba a despejar la pelota, el defensor de Estudiantes interfiere entre él y el balón. La regla es clara y dice: “Intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario”. Por eso, y por la cercanía, se puede aseverar que sí se impacta en el guardameta. No importa que no toque la pelota y que no le obstruya la visión de manera clara. En resumen, la sanción del árbitro Matonte fue correcta.

El gol de Vitor Roque en el sexto minuto de adición que le dio la clasificación al Athletico Paranaense.

Tras el gol de Vitor Roque, en el sexto minuto de adición que le valió la clasificación a Athletico Paranaense a las semifinales de la Copa Libertadores, esta acción fue aún más discutida por el plantel de Estudiantes, que al término del partido fue a recriminarle a la terna arbitral.

Es una acción totalmente interpretativa, por eso el VAR, a cargo del uruguayo Andrés Cunha, lo llamó a Andrés Matonte para que la revise. Y el reglamento es claro. Las directrices para considerar que es fuera de juego se da en torno a la cercanía que impacta al arquero. Teóricamente lo distrae porque Bento se debe preocupar más por el jugador que está en offside que en cómo sigue la acción. El fuera de juego por interferir en el adversario es claro.

