Suspendieron provisoriamente de todas las competencias al jugador de Agropecuario que fracturó a Exequiel Zeballos

*Así fue la infracción que sufrió el Changuito Zeballos en Salta

La infracción de Milton Leyendeker a Exequiel Zeballos en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Agropecuario de Carlos Casares provocó una conmoción generalizada debido a la lesión que sufrió el joven atacante del Xeneize.

Según el parte médico de la entidad porteña, el Changuito “sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho” y deberá ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina de AFA resolvió “suspender provisoriamente para todas las competencias” al defensor que fue expulsado por el árbitro Maximiliano Ramírez por la violenta patada que provocó la dura lesión del delantero boquense.

Como consecuencia de esa infracción, Zeballos sufrió una fractura del tobillo derecho de la que fue operado exitosamente esta noche. Según informaron fuentes de la entidad de la calle Viamonte, además de pedirle un informe a Ramírez, el organismo disciplinario de la AFA le solicitará un parte médico detallado a Boca Juniors respecto de la lesión del Changuito y también le brindará el derecho a la defensa al futbolista del equipo de Carlos Casares.

Esta medida fue adoptada por el Tribunal de Disciplina por la gravedad de la lesión sufrida por Zeballos y está contemplada reglamentariamente, ya que por usos y costumbres el jugador que es expulsado en Copa Argentina cumple la sanción en esa misma competencia y no en las de los campeonatos habituales en los que participan.

Sin embargo, por tratarse de una falta grave, según informó el árbitro del encuentro, y con un futbolista no pudo seguir jugando por una fractura, la pena equivale de 5 a 30 fechas. El reglamento FIFA contempla que superadas las cuatro jornadas de sanción la misma deberá cumplirse en todas las competencias.

Por ello, cuando la penalidad quede definida, Leyendeker deberá cumplir la misma durante el campeonato de la Primera Nacional del que participa su equipo.

La publicación de Boca Juniors tras la operación del Changuito Zeballos (@BocaJrsOficial)

El delantero de 20 años renovó contrato hace unos días atrás, en una de las negociaciones que fue prioridad para el Consejo de Fútbol junto con Alan Varela. El oriundo de Santiago del Estero estiró su vínculo con la institución donde se formó hasta diciembre del 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares en caso que aparezca algún interesado en ficharlo.

Por otra parte, el defensor del Sojero hizo un descargo después de haber sido expulsado por la brutal entrada contra su colega y reveló que se acercó hasta el vestuario de Boca para pedirle disculpas personalmente: “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”. Dialogó con Darío Benedetto, quien le agradeció por dar la cara.

