La cruda carta de Delfina Merino tras ser cortada de la lista de Las Leonas para el Mundial: “Irme de esa manera me dolió”

La tristeza de Delfina Merino luego de caer por penales frente a Australia en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2018: ganó el Mundial 2010 y ganó dos medallas olímpicas (Foto: Getty)

La gira de Las Leonas por Europa está por comenzar. Luego de una larga preparación en el Cenard, el seleccionado femenino de hockey sobre césped ya tiene a su nómina designada para comenzar a competir frente a las mejores naciones del planeta. Con la mira en la reanudación de la Pro League el próximo 14 y 15 de mayo, en la que Argentina enfrentará a España como preparación para el Mundial de Países Bajos del próximo mes de junio, el plantel afronta una nueva era después de la desafección de una histórica jugadora del plante: Delfina Merino.

La baja de la referente de más de 300 partidos con la Albiceleste impactó duro puertas para dentro y el primero en tomar la palabra ante la decisión fue uno de los protagonistas de la novela: el entrenador Fernando Ferrara. “Delfi es una jugadora espectacular, pero para mí hoy no está pasando por su mejor momento y creo que hay otras jugadoras que, en su posición, están rindiendo más. El motivo es exclusivamente deportivo y surge de ver a las jugadoras en el día a día, en el entrenamiento y en los partidos”, explicó en charla con ESPN Hockey.

Además, agregó que la determinación “impactó al equipo y me impactó a mí” y que “esas decisiones son feas para todos”. Por otro lado, tomó la responsabilidad de confeccionar la lista que dejó afuera a la histórica jugadora: “Hoy yo tengo un rol de mucha responsabilidad donde tengo que priorizar al equipo y a las necesidades de Las Leonas por encima de las jugadoras y respetar el nivel de todas las que hoy se merecen estar. Nunca me imaginé que iba a ser el entrenador que la iba a desafectar para el Mundial”.

Fernando Ferrara, actual técnico de Las Leonas, fue quien tomó la difícil decisión

La triste noticia tuvo un capítulo más este jueves cuando Merino escribió una carta pública sobre los sentimientos que le generó quedar afuera de la nómina. “Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma”, redactó en el comunicado. Y añadió al respecto: “Simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo. Faltando dos meses para el Mundial siento que es un margen de tiempo considerable en que las percepciones del entrenador podrían cambiar si había dudas respecto a mi rendimiento”.

Por otro lado, apuntó hacia los entrenadores en no tener un diálogo de ida y vuelta. “Teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me ha advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Nunca nadie me dio un indicio de esto, de haberme comunicado dónde radicaba la falla en mi juego”, continuó la jugadora.

Para cerrar, dejó claro que no está de acuerdo con la decisión final principalmente por el momento de la preparación en la que sufrió el corte: “Personalmente no merecía que, después de hacer gimnasio y lista para empezar el bloque de hockey, me saquen de la cancha con las canilleras puestas, el protector bucal en la mano y se me da tal noticia. Irme de esa manera del Cenard me dolió”.

LA CARTA COMPLETA DE DELFINA MERINO

Desde chica soñé con jugar en Las Leonas, y le agradezco a la vida por poder cumplir ese sueño. Cada vez que vestí la camiseta de nuestro país fui feliz e intenté dar siempre lo mejor de mí, porque pertenecer a este equipo me llenó de orgullo.

Hace una semana el entrenador me comunicó la noticia que ningún jugador quiere recibir: “No te vamos a tener en cuenta para el mundial por motivos deportivos”. Desde entonces son días difíciles para mí. Días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma.

Cada entrenador elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo. Faltando dos meses para el Mundial siento que es un margen de tiempo considerable en que las percepciones del entrenador podrían cambiar y si había dudas respecto a mi rendimiento, hubiese valorado la posibilidad de ganarme un lugar en estos 8 partidos que se avecinan con equipos europeos en la Pro League. Lamento profundamente no tener ni la chance de eso.

Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo dialogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Nunca nadie me dio un indicio de esto, de haberme comunicado donde radicaba la falla en mi juego hubiese dado todo lo que tengo dentro mio para ajustarlo y asi poder vestir nuestros colores. Al día de hoy desconozco lo que provocaba ese descontento deportivo.

Sí estoy convencida de que los modos y las formas en las que se comunican decisiones de tal magnitud deben modificarse en forma urgente. Personalmente no merecía después de hacer gimnasio y lista para empezar el bloque de hockey, me saquen de la cancha con las canilleras puestas, el protector bucal en la mano y se me da tal noticia. Irme de esa manera del Cenard me dolió.

Somos Leonas que defendemos la camiseta de nuestro país con mucha dedicación, esfuerzo y entrega. Pero antes que eso, somos personas y al comunicarnos decisiones que cambian nuestro estilo de vida de un segundo al otro, las formas, el respeto, la comunicación sana y honestidad deberían de estar presentes y no perderse nunca.

Trate todo este tiempo de obrar con los valores que aprendí de momentos vividos con este equipo, compartidos con camadas actuales y anteriores, y de cuidar esa mística distinta que se siente al ponerse la camiseta con la Leona en el pecho.

Le di a la Selección Argentina mi corazón, y lo volvería a hacer sin duda alguna.

Voy a estar eternamente agradecida con el apoyo de todos. De Argentina siempre.

Delfina Merino

La carta donde Delfina contó su perspectiva de la historia

