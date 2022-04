La determinación que tomaron en Boca Juniors con Agustín Almendra

Agustín Almendra volverá a ser considerado pero en Reserva

En Boca Juniors todavía vibran las estanterías por el cimbronazo que significó la derrota en Colombia ante Deportivo Cali. Pero ni al Consejo de Fútbol ni al cuerpo técnico encabezado por Sebastián Battaglia se les mueven las ideas. Tienen claro que el equipo -independientemente de las bajas- no estuvo a la altura de lo que se esperaba en el estreno continental y que necesitarán levantar cabeza cuanto antes para encaminar la clasificación a octavos de final sin perder de vista su suerte deportiva en la Copa de la Liga. La novedad en Ezeiza pasa por la reconsideración (a medias) de Agustín Almendra.

El mediocampista que fue separado del plantel profesional por decisión de Battaglia luego de protagonizar un entredicho con un compañero y el propio DT durante una práctica trabaja junto al grupo dirigido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna desde hace semanas. En un principio levantó el dedo índice y le envió una indirecta a Darío Benedetto, referente que se había expedido por su caso. Pero luego optó por el silencio. Se puede llegar a pensar que empezó a acatar todo lo que les ordenaron sus superiores.

Almendra sumó entrenamientos y hasta minutos de fútbol en amistosos contra Cañuelas y Almirante Brown. Ahora le llegaría el turno de hacerlo de forma oficial, aunque en la misma categoría: fue convocado para el encuentro de Reserva ante Vélez Sársfield en la Villa Olímpica que se disputará mañana a partir de las 9 de la mañana. En principio, estará entre los relevos e ingresará en la segunda mitad.

“Ya fui claro en su momento y no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver al tema”, fue la sentencia de Battaglia hace una semana cuando le consultaron por la situación del ex capitán del seleccionado Sub 20. Lo cierto es que Almendra fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, algo que estaba en duda hasta la oficialización (por caso, no anotaron a Cristian Pavón, que se marchará libre a Atlético Mineiro en junio).

Agustín Almendra volverá a sumar minutos en la Reserva contra Vélez (@bocajrsoficial)

La citación de Almendra para la Reserva es un primer paso para la reconciliación. Vale la pena recordar que algo similar había sucedido con Sebastián Villa, cuando intempestivamente abandonó el país para viajar a Colombia a acompañar a su madre en una operación y luego permaneció más días de los permitidos. El ex Deportes Tolima pidió disculpas públicas, se entrenó junto al plantel y jugó un partido en Reserva antes de volver a ser tenido en cuenta en Primera.

La última voz autorizada en referirse al tema fue Jorge Bermúdez, integrante del CDF, que remarcó que la determinación de si vuelve a jugar en Primera o no será de Battaglia: “Respetamos sus decisiones. No creo que la relación sea irreversible. Como también creo en el arrepentimiento del jugador. Tiene talento para jugar en Boca toda la vida”.

La Reserva xeneize se juega una parada importante mañana en Zona Oeste: debe ganar para ponerse a tiro de los cuatro puestos que brindan boletos para los cuartos de final de la Copa de la Liga. La campaña hasta aquí del último campeón de la división es irregular: dos victorias, cinco empates y una derrota. Por eso Almendra tendrá alto nivel de exigencia pese a tratarse de un compromiso con el segundo equipo si es que es llamado por Ibarra y Serna para entrar en el complemento.

Según pudo averiguar Infobae, no existió el mano a mano entre el mediocampista de 22 años y Juan Román Riquelme en los últimos días. No obstante, el jugador que sonó fuerte en el fútbol brasileño y para reforzar a Racing de Avellaneda bajó el perfil, acompañó a sus compañeros de Reserva en el último triunfo frente a Arsenal y ahora tendrá la oportunidad de pisar el césped nuevamente. Después, el indulto definitivo, dependerá de Sebastián Battaglia.

