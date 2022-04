Boca perdió ante Deportivo Cali y estallaron los memes: Teo Gutiérrez y el juego del equipo de Battaglia en el centro de las burlas

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Deportivo Cali

El sueño de lograr la séptima Copa Libertadores en su historia no comenzó de la mejor manera para Boca Juniors. En su estreno en la competición, no completó un buen partido y cayó ante Deportivo Cali en Colombia por 2-0. Ahora, deberá pensar en recuperarse para sumar sus primeros puntos cuando reciba, el próximo martes en la Bombonera, a Always Ready, que superó en la altura de la Paz al Corinthians por el mismo resultado.

Después de un comienzo prometedor, en el que tuvo buenas apariciones de Exequiel Zeballos, y algunas pinceladas del paraguayo Oscar Romero, todo se hizo cuesta arriba para los dirigidos por Sebastián Battaglia. Un error en una salida de Agustín Rossi casi se transforma en la apertura del marcador para Cali. Lo mismo ocurrió con la salida de dos de los titulares como Carlos Zambrano y Juan Ramírez, ambos lesionados.

Ya en la segunda etapa, cuando ambos equipos mostraban poco en el desarrollo del juego, una pelota parada destrabó el resultado y el argentino ex Boca Guillermo Burdisso puso el primer gol de la noche en Colombia. A pocos del final, Jhon Vázquez coronó una buena acción de los locales para sentenciar el encuentro.

Ya con el resultado final, las redes sociales se llenaron de memes y uno de los apuntados fue el capitán de El Glorioso. A los 36 años, el ex jugador de River Teo Gutiérrez mostró toda su calidad y fue importante en el armado de juego del equipo de Rafael Dudamel. Por su parte, los fanáticos mostraron su descontento con lo que mostró el Xeneize y señalaron a Battaglia como uno de los responsables por el mal juego.

“Estábamos haciendo un partido correcto, era bastante parejo, y una pelota parada termina abriéndolo. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones, las mismas que ellos, pero las nuestras fueron las más claras. En el segundo tiempo era un partido que no pasaba nada y por una pelota parada se termina abriendo”, fueron las primeras palabras del entrenador, que generó todo tipo de comentarios en Twitter.

LOS MEJORES MEMES DE LA DERROTA DE BOCA EN CALI

