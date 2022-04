La sorprendente sentencia de un histórico de la selección de México: “No creo que Argentina esté entre las favoritas, su funcionamiento ha dejado de ser el mejor”

el ex delantero de la selección mexicana, Jared Borgetti, analizó el grupo para el Mundial con la Argentina y Polonia como rivales más fuertes. Arabia Saudita completa la zona. Su visión del equipo que dirige Lionel Scaloni.

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar y, luego de conocerse cómo quedaron conformados los grupos, los análisis previos están a la orden del día. La Argentina compartirá la Zona C con México, Polonia y Arabia Saudita. En este caso fue un histórico de la selección azteca, Jared Borgetti, el que habló sobre el equipo de Lionel Scaloni. El ex delantero del Tri reconoció el presente de la Albiceleste, pero no la puso entre los “tres favoritos” al título y consideró que su “funcionamiento dejó de ser el mejor”.

“Argentina es una potencia, y si le preguntás a cualquier persona que sabe de fútbol sobre los candidatos para ser campeones del mundo, claro que te va a poner a la Argentina. Pero hay que ser realistas: el funcionamiento de Argentina hace mucho que ha dejado de ser el mejor. No solo como selección favorita, lo que demuestra en cada uno de los partidos. Ha ganado partidos y tiene una racha importante sin perder. No creo que sea de los tres favoritos, no creo que esté en esa línea”, sentenció en una entrevista con el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (FM 97.9).

““Es una selección que tiene buenos jugadores, pero en la parte defensiva, a diferencias de otras Argentinas, que tenía hombres de confianza, hoy puede ser una de las líneas en las que menos tiene. Si no tienen una buena defensiva es complicado”, subrayó.

Jared Borgetti y Claude Makelele en un amistoso ante Francia en la previa del Mundial 2006 (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“En la parte de arriba Messi se siente que tiene que hacer todo él. Entiendo la crítica de muchos argentinos que dicen que ‘Messi no es el mismo en la Selección’, pero no es culpa de él. Para mí va de la mano del esquema de juego que ha generado y que ha tenido Argentina para cuando juega Messi. Y solo esperan que Messi se tope con el balón y se saque de encima cinco jugadores y que se la ponga a alguien para que anote, que sí lo ha hecho y que han fallado. Igual para mí es una selección para estar, mínimo, en una semifinal”, agregó.

“El Messi que juega en el PSG es parecido al que juega en Argentina y no al del Barcelona. Estoy hablando del funcionamiento que tiene en ambos equipos”, afirmó. “México está preocupado y sabe que puede perder con Argentina, pero no me quedan dudas que en Argentina saben que no será fácil y que no son 3 puntitos y a la bolsa”, aclaró.

“Hoy creo que es diferente en un partido en el grupo. Los partidos de segunda ronda se juegan de manera diferente. Nos da para entender que se tiene que hacer un buen partido. Argentina llega como gran favorito. Creo que ha mejorado muchísimo, en las Eliminatorias ha ido poco a poco avanzando de una mejor manera, pero sin ser tan extraordinario. Tampoco es una selección que digas, ‘híjole, es cien por ciento seguro que podemos perder contra Argentina’”, indicó el ex delantero que marcó 46 tantos con el combinado azteca.

Uno de los 46 gritos de Borgetti en la selección mexicana (Foto: Cuartoscuro)

“Argentina tiene grandes nombres, pero como funcionamiento no hay nada extraordinario y ahí nos podemos equiparar. También es cierto que México tampoco está en un gran momento”, planteó sobre las chances del conjunto que dirige Gerardo Martino.

Sobre la situación del entrenador argentino, Borgetti aseguró que “una vez ‘Tata’ Martino me dijo: más presión de la que tenía en Barcelona todas las semanas... Lo que ocurre que el hincha mexicano exige mas de lo que se merece. En definitiva, Martino es un buen entrenador, pero la selección no está caminando”.

México y la Argentina jugarán el sábado 26 de noviembre a las 16 (hora de la Argentina). Será el segundo partido para ambas selecciones en la Copa del Mundo.

