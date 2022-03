Qué dijo Oscar Romero tras su gran debut en Boca y la indirecta de Nicolás Orsini a los juveniles

testimonio de Óscar Romero, jugador de Boca Juniors tras el partido contra Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina.

Boca Juniors tuvo un auspicioso debut en la Copa Argentina y se despachó con una goleada sobre Central Córdoba de Rosario. El conjunto de Sebastián Battaglia venció por 4 a 1 al alenco charrúa, aunque le costó hacer valer la gran diferencia de categoría. El equipo de la Primera C se plantó de igual a igual hasta el primer cuarto de hora del complemento, donde el cansancio físico le pesó.

Oscar Romero fue la figura del partido con dos asistencias, pero sobre todo con mucha participación en el juego del equipo. El paraguayo se alegró de la gran noche que tuvo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que fue su debut absoluto con la camiseta xeneize.

“Me sentí bastante bien y con el esfuerzo de todos los compañeros. Algunos que no venían jugando y algunos que lo hicieron de la mejor manera. Estoy muy contento de mi debut”. Hace mucho que no jugaba un partido oficial y no es lo mismo jugar en un campo oficial”, reconoció en diálogo con TyC Sports.

“Battaglia me pidió que tratara de juntarme con mis compañeros, los delanteros y que busque sociedades con los volantes. Me quedo con el triunfo de mis compañeros. Estoy muy contento y feliz de estar en un club tan grande”, cerró.

Por su parte, Nicolás Orsini, otro de los jugadores que tuvieron un rendimiento destacado, valoró haber vuelto al gol, en este caso por duplicado. “Estoy muy contento de poder haber ayudado al equipo. Es algo que necesitaba después del semestre pasado donde sufrí varias lesiones. Esto sirve para seguir creciendo y me da confianza. Yo trabajo para esto, para cuando el técnico y el equipo me necesiten. A seguir trabajando, esto es el comienzo”.

El ex delantero de Lanús volvió a convertir y se desahogó con un exabrupto. “No quería entrar, digo ‘la puta madre’... pero bueno, son situaciones y hay que estar. Lo importante es tenerlas. Pudimos convertir varios goles más allá que por ahí sufrimos”.

Orsini destacó la actuación de Romero: “Se movió muy bien ahí y se mostró. Tiene muy buen panorama y nosotros y aprovechamos para picar al espacio, tiene muy buena pegada, muy buena visión y en el gol mío metió un pase extraordinario”.

En tanto, sobre el pedido de Exequiel Zeballos para patear el penal sobre la hora que le habían cometido, explicó: “La agarró con mucha confianza. Yo ya había convertido mi gol, Luisito (Vázquez) también así que no había mucho que discutir. Fuimos y le dijimos que le dé con confianza y lo convirtió”.

Para terminar, habló de la competencia “sana” con Luis Vázquez y sobre qué rol deben cumplir los juveniles del club, en medio de la disputa por las actitudes de Almendra y Varela.

“Me pongo contento y me pongo en su lugar y hay que aprovechar. Hay que ayudarlos a los chicos. Es importante que ellos entiendan que cuando no les toque hay que seguir trabajando y a mí también me ayuda que él la meta, que haga goles porque me exige a mí y al Pipa (Benedetto). Todos sabemos que acá empiezan algunos y terminan otros, lo que son campeonatos, partidos. Le tocó entrar en el segundo tiempo e hizo un gol”.

