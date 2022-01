Pol Fernández luego de su polémica salida de Cruz Azul: “creo que todas las partes están contentas”

Pol Fernández en partido por la Liga de Campeones de Concacaf. (Foto: Instagram/@polfernandezz)

Tras un cruce de declaraciones entre la directiva de Cruz Azul y el argentino Pol Fernández, el fichaje del futbolista con Boca Juniors ya es un hecho. El movimiento ha sido calificado por el presidente de la Cooperativa, Víctor Velázquez, como “poco ético”, mientras que el volante aseguró que su salida del club deja “contenta a todas las partes”.

Después de dos etapas distintas como jugador de la Máquina, Fernández regresará a Argentina para unirse al Xeneize en una transferencia que se ha envuelto en polémica debido a que los celestes esperaban contar con él para este Grita México Clausura 2022. Sin embargo, con contrato hasta el próximo verano, el futbolista decidió marcharse con anticipación.

“Sabían que me quedaban seis meses de contrato y mi idea no era irme libre, sino que el club reciba algo por mi salida. Creo que hicieron una buena negociación, estoy dejando un ingreso económico importante para el club, eso me pone contento, ellos en todo momento supieron de mi deseo de volver y también de que el club reciba algo, entonces creo que todas las partes están contentas”, dijo Pol para TyC Sports.

Fernández fue parte de la plantilla que conquistó el ansiado noveno título para la institución cementera en 2021 y sostuvo que su partida se dio en bueno términos. “Más allá de que se dijeron otras cosas hoy llegamos a buen puerto y estoy muy contento de poder regresar al país”, comentó el futbolista de 30 años de edad.

Creo que a veces las cosas se malinterpretan o se sacan de contexto, él puede dar fe de que yo siempre fui frontal hacia la directiva (Héctor Lara). Estoy muy contento de haber logrado el objetivo por el cual me trajeron aquí, que era salir campeón de Liga, fui parte de ese plantel y estoy muy agradecido con eso. Estoy satisfecho también de haber aportado para lograr ese título y les deseo lo mejor”, expresó.

En contradicción con lo hablado por el jugador, Víctor Velázquez señaló al argentino por haber actuado de forma cuestionable para que su fichaje se realizara. Apenas un día antes de anunciarse la salida de Pol, el presidente dijo que: “no fue ético, por todos los medios nos enteramos que ya había firmado con otro equipo cuando todavía tenía contrato, nos deja con un mal sabor de boca. Pol declaró, ‘ya los hice campeones que se den por bien servidos’. Creo que esa declaración fue de muy mal gusto”.

Es entonces que Cruz Azul suma una nueva baja para este semestre. Del plantel ya se han ido nombres como Orbelín Pineda, Luis Romo, Roberto Alvarado, Jonathan Cabecita Rodríguez, Walter Montoya, Yoshimar Yotún, entre otros más. El movimiento se Fernández a Boca se estima que fue hecho por dos millones de dólares.

