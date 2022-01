Pol Fernández confirmó su fichaje en Boca y brindó detalles sobre su relación con Riquelme

Pol Fernández confirmó su regreso a Boca Juniors

El mercado de pases de Boca Juniors sigue muy activo. Luego de las contrataciones de Darío Benedetto y Nicolás Figal, el conjunto de La Ribera logró repatriar a Pol Fernández, quien supo brillar bajo el mando de Miguel Ángel Russo antes de retornar a Cruz Azul de México.

En diálogo con TyC Sports, el propio futbolista confirmó su retorno al Xeneize y brindó detalles sobre cómo es su relación con Juan Román Riquelme, desmintiendo cualquier rumor que hablaba de un resquemor entre ambos luego de que el futbolista no renovara su vínculo y se marchara al fútbol azteca.

“Volver a ponerme la camiseta de Boca es hermoso y más si está como desafío la Libertadores. Quiero ganarme el lugar, ayudar desde donde me toque y estar para lo que me necesiten. Voy con total predisposición, con mucho deseo”, advirtió el ex Racing Club.

Con respecto a su vínculo con el vicepresidente de la institución, aclaró que “mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas”. Y luego, añadió: “La pandemia nos cambió a todos. Son momentos que uno no puede controlar. En esa situación, la familia y yo tomamos la decisión de volver a México. Tenía una deuda futbolística pendiente con ellos. Lo sentí así en ese momento, los dirigentes lo entendieron”.

“Lo conozco desde que era muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida, el fútbol, nos volvió a unir. Él como dirigente y yo como jugador. He seguido aprendiendo de él. Es una persona súper inteligente, conoce muchísimo del tema. He estado en contacto con él. Tenía mucho trabajo en el club. No es que me fui de Boca y cortamos relación. Al contrario. Siempre hemos estado en contacto. Ha estado pendiente de mí. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a una negociación, me pone contento que haya hecho todo lo posible para que vuelva al club. Estoy ilusionado con aportar. Me agarra en un buen momento”, remarcó el mediocampista.

Pol Fernández era una de las principales figuras de Cruz Azul (Foto: Instagram/@polfernandezz)

Fernández aprovechó la entrevista para explicar cómo se produjo su salida de la Máquina Cementera: “Los medios hacían eco de que estaba tenso, pero no era así. Pudimos solucionar todos los temas. Quiero aclarar que no vine para irme libre. No era la intención. Ellos tenían entendido que yo tenía el deseo de volver al país. Tuve un permiso especial porque lo solicité. A raíz de ese permiso, se empezaron a hacer muchas especulaciones”.

El ex Rosario Central, Atlético Rafaela y Godoy Cruz reconoció que su familia “está pasando un momento delicado” y entiende que “se especuló con que era por otro motivo” su vuelta a Argentina. “Lo desmiento totalmente. Cuando estuve allá (en Argentina), Boca se interesó en mí, pero siempre con mucho respeto. Cuando Boca llamó, ya tenía charlas con Cruz Azul. Habían dado permiso para que me puedan llamar. Expresé que quería volver al país pero tenían que hablar con el club dueño de mi pase”, remarcó.

“Hoy puedo decir que he terminado muy bien mi relación con Cruz Azul. Salimos campeón de Liga, fui parte de ese plantel. Estoy muy agradecido, satisfecho de haber aportado. Les deseo lo mejor”, esbozó.

El volante, que supo conquistar la Superliga Argentina y la Copa Diego Maradona en su segundo paso por la institución (en el primero ganó la Copa Argentina), viene de ser una pieza importante en el conjunto mexicano, donde disputó 14 partidos y marcó un gol en el Apertura de la Liga MX

Por otra parte, Pol se mostró contento con el plantel que armó el Xeneize para esta temporada: “Boca puede competir con todos los equipos del país y de Sudamérica. Sé lo que significa usar la camiseta y lo que representa Boca a nivel mundial. Tiene mucha calidad en el plantel. Puedo dar fe de eso”.

“Lo conozco del club. Trabajaba en la Reserva. Es un técnico que viene trabajando muy serio, quiere proponer, hacer las cosas bien. Ojalá pueda ayudar para eso. Seguramente tendré la posibilidad de hablar con él”, concluyó el futbolista sobre Sebastián Battaglia, su futuro entrenador.

SEGUIR LEYENDO: