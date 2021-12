11 frases de Manu Ginóbili: elogio a Campazzo, qué lo marcó de Popovich y su nominación al Salón de la Fama de la NBA

Manu Ginóbili habló de varios temas de la actualidad del básquet (Credit: Soobum Im-USA TODAY Sports)

Emanuel Ginóbili participó del programa Solo Básquet donde dejó interesantes conceptos. El bahiense de 44 años, ex escolta de la selección argentina y que ganó cuatro anillos en la NBA con San Antonio Spurs, retornó el país para pasar las fiestas, visitar amigos y disfrutar más de su tiempo libre, como destacó en la entrevista.

Manu, como de costumbre, suele hablar sin pelos en la lengua y también cuenta con mucha claridad en sus testimonios. Entre ellos elogió a Facundo Campazzo (Denver Nuggets) con un gran presente en la NBA y analizó la situación de los otros dos argentinos en la liga más importante del planeta, Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder). Además, contó cómo vio a la selección argentina en el nuevo proceso a cargo de Néstor García.

Sobre los compatriotas, afirmó: “Son realidades diferentes: Facu es un indiscutido a nivel mundial, tener un jugador de ese talento y energía te levanta un equipo. Hay jugadores que transmiten todo. El Chapu (Andrés Nocioni) era de ese estilo. Pero encima, él (por Campazzo) pelea con la desventaja física y este ‘enano’ es tremendo y contagia con esa energía e intensidad”. Y subrayó que “Facu es uno de los mejores generadores de juego del mundo. Hoy, aún en un equipo que juega sin un base tradicional, logra ser importante y se hace notar. Parece que su juego no se destaca tanto, pero busca la forma de hacerlo cuando juega sus 25/30 minutos”.

Sobre Bolmaro y Deck, sostuvo: “Leandro está conociendo el sistema y va a tener miles de oportunidades y va a terminar jugando. Tiene que aprovechar para aprender. Tortu es el más delicado porque es el más joven y está en un equipo que no necesita ganar, que está desarrollando jugadores y hoy no es una prioridad porque el técnico elige a otros jugadores. Es una situación difícil”.

Ginóbili se deshizo en elogios a Facu Campazzo

Respecto de la selección argentina, sostuvo: “Vi las mejores imágenes de su primer partido y lo más destacable es que Carlos (Delfino) haya vuelto cinco años después, con todo lo que la luchó y eso me alegró enormemente y me alegró verlo contento. A Néstor (García) también verlo ahí me puso contento. No lo conozco tanto ya que fue ayudante de Julio (Lamas) en el Preolímpico de 2011 y le deseo lo mejor. Soy un hincha más de la selección”.

De la Albiceleste agregó: “Material hay. Nos juega a favor el hecho de jugar en América donde se nos hace más difícil clasificar a los torneos más importantes. Si nos tocara jugar en Europa donde tenés doce potencias, sería mucho más complicado. Facu (Campazzo), insisto, es un líder indiscutido y tiene buena compañía. La cuestión es que estén todos sanos y que un batacazo siempre se puede dar. Lo han demostrado en China que lo pueden hacer”.

Manu, que acaba de ser nominado para integrar el Salón de la Fama de la NBA, reveló qué le dijo Gregg Popovich (su ex entrenador) para convencerlo de que retorne a San Antonio Spurs donde tiene el cargo de como asesor especial de operaciones. “Me dijo algo así como ‘dejate de joder en andar en bicicleta y andar por todo el mundo, y vení a colaborar’. Lo que dice el ‘Jefe’ se hace. No me pude involucrar todo lo quería, pero pude meterme”.

También reconoce cuánto y cómo lo marcó como coach. “Es uno de esos que salen muy de vez en cuando. Cada tanto salen uno de esos superdotados que cambian el destino de una franquicia. El tipo es un fuera de serie, más su dedicación y capacidad que tuvo para elegir personas idóneas para tomar las mejores decisiones eso hizo que durante tantos años sea amo y señor de la franquicia. Es una experiencia que cualquier jugador querría y debería tener. Y eso más allá de estar de acuerdo o no, sino ser directo, frontal y honesto”.

MÁS FRASES DE MANU GINÓBILI:

NBA actual. “Estoy mirando bastante y es parte de mi trabajo ver a San Antonio. Es asombroso el talento y habilidad de los jugadores de hoy en día. Es una NBA muy distinta a la que jugué yo. Hoy me costaría mucho marcar a un Curry, un Trae Young, jugadores tan atléticos”.

Su función en San Antonio Spurs. “Me encanta porque estoy en casa. Es en cierto modo lo que hacía antes, pero sin estar con dolor ni estrés. Trato de compartir mi experiencia y ser un nexo entre la dirigencia y los jugadores”.

Estadísticas actuales. “Hoy hay datos como quieras y cuanto más te quieras meter más datos hay. Eso le sirve a los entrenadores y a los dirigentes para ver a quién contratar. Hay gente dedicada solamente a interpretar esos datos. Ahora es usar la creatividad para ver cómo adquirir esos datos y compartirlo con los jugadores”.

Invertir en un equipo. “No lo veo como algo descabellado y de hecho me estoy involucrando en algunas cosas y más o menos tengo experiencia. Hoy no tengo nada concreto ni estoy buscando. Entrar como inversor en el mundo de la NBA no es nada fácil. No lo veo tan posible en la Argentina porque no paso gran cantidad de tiempo en el país y cuando vengo no quiero dedicarme a tener reuniones y estar con obligaciones”.

Qué disfruta de la vida como post jugador. “La disponibilidad del tiempo y poder disponer como yo quiera de mi tiempo sin depender de una temporada de la NBA. Poder meternos en el auto y visitar a un amigo en el norte del país. Dedicarles tiempo a otras cosas, desde la bicicleta al tenis o la tecnología, que antes lo hacía como podía. Necesitaba liberar y relajar y lo disfruto”.

