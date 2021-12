Checo Pérez no fue considerado dentro del Top 10 de mejores pilotos en Fórmula 1

EFE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC / POOL

El sitio especializado en el deporte motor Autosport dio a conocer el resultado de las votaciones que definen a los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la temporada 2021. Destaca que Sergio Checo Pérez no entró dentro del top 10 de la clasificación, mientras que su coequipero en Red Bull Racing Max Verstappen fue elegido como el mejor de todos.

A pesar de haber sido protagonista en la lucha por los campeonatos de pilotos y equipos, el mexicano no fue considerado entre los mejores deportistas de la máxima categoría del automovilismo en el recién finalizado año. En relación a la votación de 2020, Pérez se ubicó quinto formando parte de Racing Point.

Son los jefes de las diez escuderías competidoras los encargados de determinar mediante su voto el orden, no obstante en está edición Ferrarri no participó. Al tapatío no le fue suficiente haber sido parte esencial en el triunfo de Verstappen ante Hamilton por el título mundial.

Checo fue de los pocos pilotos que le brindaron cara en pista en más de una ocasión al británico siete veces campeón. Colegas como Esteban Ocon o George Russell, sí estuvieron dentro de las diez primera posiciones.

El primer puesto tiene al neerlandés y nuevo campeón Max Verstappen con 188 puntos, Lewis Hamilton en el segundo lugar con 174 y Lando Norris en el tercero con 100. El resto del top 10 lo conforman: Carlos Sainz de Ferrarri; Fernando Alonso de Alpine; Charles Leclerc de Ferrari; Pierre Gasly de Alpha Tauri; George Russell de Williams; Valtteri Bottas de Mercedes, y cierra Esteban Ocon de Alpine.

Los nueve jefes de equipo que participaron en la votación fueron Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Andreas Seidl (McLaren), Laurent Rossi (Alpine), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost (AlphaTauri), Jost Capito (Williams) y Gunther Steiner (Haas). Mattia Binotto (Ferrarri) fue el único que se abstuvo de opinar.

La temporada del mexicano, primera con la escudería austríaca, tuvo como resultado un cuarto lugar en el mundial de pilotos (consiguió una puntuación de 190 unidades) y por equipos terminaron segundos por detrás de Mercedes (585.5 a 613.5), pero la incertidumbre se mantuvo hasta el último Gran Premio del calendario.

Con la victoria de Verstappen, 2021 quedará marcado como uno de los mejores y más espectaculares años en la Fórmula 1. El rendimiento de Pérez y su influencia en los resultados también quedarán registrados en la páginas de la historia con destacados momentos. El más icónico, con la defensa que le ocasionó a Hamilton perder segundos cruciales en la carrera definitiva.

