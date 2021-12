La decisión que tomó Boca tras la intoxicación de Zambrano, Cardona y Villa

Los "intoxicados" se concentrarían para los partidos contra Arsenal y la final de Copa Argentina

La sorpresa de la suplencia de Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa en el encuentro postergado por la lluvia ante Newell’s fue, en realidad, una media sanción. Alertado por un acto de indisciplina durante las horas libres que tuvo el plantel de Boca entre el mediodía y la noche del lunes, cuando volvieron a concentrarse en un hotel de Puerto Madero, Sebastián Battaglia decidió borrarlos del once titular aunque en el segundo tiempo hizo ingresar a los colombianos por necesidad futbolística. Ahora el cuerpo técnico tomó otra decisión de cara a la recta final del año.

El grupo de “intoxicados”, término que utilizó el DT para referirse a la supuesta indisposición que les impidió jugar desde el minuto cero contra la Lepra, formará parte de la lista de concentrados para el próximo partido por la Liga Profesional ante Arsenal en Sarandí (este sábado desde las 17). Este compromiso será la previa a la final de Copa Argentina contra Talleres de Córdoba en Santiago del Estero, del miércoles 8 de diciembre. Los futbolistas que quedaron en el ojo de la tormenta van a ser tenidos en cuenta en los últimos cotejos de 2021. ¿Y después?

Algunos referentes no están muy conformes con la actitud de sus compañeros. Y se sobreentiende que el Consejo de Fútbol, desde donde congelaron todas las negociaciones por renovaciones de contrato para darle prioridad y hacer foco en lo deportivo, tampoco. Para citar un ejemplo, en su momento se compararon las situaciones de Carlos Izquierdoz, quien se negó a disputar los Juegos Olímpicos con la Selección Sub 23 (Fernando Batista le había comunicado su deseo de tenerlo como uno de los mayores) para estar al 100% en la serie de octavos de final de Libertadores ante Atlético Mineiro, y Edwin Cardona, que con un avión privado puesto a disposición optó por tomarse vacaciones en Colombia tras disputar la Copa América, motivo por el cual se ausentó en esa fase.

Cardona, incuestionable desde lo futbolístico pero desprolijo fuera de la cancha (Boca Oficial)

Y es que la actitud de Cardona es realmente inverosímil después de las muestras de respaldo que tuvo por parte del club. Juan Román Riquelme lo ponderó como uno de los mejores del fútbol argentino, lo defendió cuando le picó -y erró- un penal al arquero juvenil de River en una tanda eliminatoria por copa nacional y hasta lo justificó, pese a no coincidir con su decisión, por tomarse unos días libres en su país y faltar a los cruces contra el Mineiro. Cacho, padre de Román, se mostró en una acalaroda discusión con periodistas y refrendó: “¡El 8 es crack!”. El Patrón Bermúdez le hizo un mimo en medio de las tratativas por su posible compra: “Estamos muy contentos con su compromiso, demostró que nuestra apuesta por él fue valedera”.

Zambrano fue una gran apuesta del Consejo en su arribo al club. Le hicieron un extenso contrato hasta 2023 y respaldaron en cada declaración pública. Lo incorporaron incluso sabiendo que Boca disponía de una de las mejores zagas centrales del país, por ese entonces conformada por Lisandro López e Izquierdoz. Al unísono, sumaron jerarquía con el arribo de Marcos Rojo, como para tener un sector cubierto a prueba de balas. En cuanto el ex Manchester United adquirió buena forma física y futbolística, se convirtió en titular junto a Cali, capitán tras la partida de Tevez. La primera alternativa a ellos, tanto en el ciclo de Miguel Ángel Russo como en el inicio de Battaglia, fue el peruano. Alternó algunas buenas y otras no tan convincentes actuaciones. El público se hizo sentir desde que retornó a las canchas: prefiere a Lichi López, solvente en cada aparición. Iba a tener otra posibilidad como titular ante Newell’s, pero por falta de disciplina la dejó pasar.

Villa y Cardona serán tenidos en cuenta en Boca hasta fin de año: ¿y después? (REUTERS/Juan Mabromata)

Villa, ofuscado con el CDF por no haberle abierto la puerta de salida en el último mercado de pases (el Brujas de Bélgica realizó una oferta que no satisfizo en lo económico), armó las valijas y viajó intempestivamente a Colombia para acompañar a su madre en una operación de corazón. Pero la estadía en sus pagos se estiró más de la cuenta y en Ezeiza no cayó nada bien. Cuando retornó a Argentina, se entrenó de forma particular por varias semanas hasta volver a ser considerado por el entrenador. Asumió su error, llegó a pedir disculpas públicas, posiblemente una condición para recibir el indulto por parte de los dirigentes, el cuerpo técnico y sus compañeros. Ahora volvió a caer en falta en vísperas de un mercado que lo tiene como principal apuntado para ser transferido.

Los colombianos, desafiantes, se expresaron en las redes sociales con emojis sugerentes. Hoy por la tarde Boca Juniors publicará su nómina de concentrados para el partido contra Arsenal de este fin de semana y los nombres del trío en cuestión figurarán. Inclusive alguno puede llegar a tener la chance de ser titular en el Viaducto y también contra Talleres en Copa Argentina. En cuanto termine la competencia, puede llegar a bajarse la guillotina.

