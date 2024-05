Estallaron los memes por la eliminación del PSG de la Champions League: Mbappé, Dembelé y las “reacciones” de Messi y Barcelona

Borussia Dortumnd se convirtió en el primer finalista de la Champions League y jugará por tercera vez en su historia la definición del torneo más importante de Europa a nivel clubes. En el Parque de los Príncipes, el conjunto alemán derrotó al París Saint-Germain por segunda vez en menos de una semana, esta vez con un gol del veterano Mats Hummels. Los de Edin Terzic demostraron orden y sacrificio frente a la constelación de estrellas parisienses, que estrellaron cuatro balones en el palo, tras los dos de la ida, para marcharse sin goles en toda la eliminatoria, la tercera vez que lo hacen en su estadio en Europa en los últimos 40 partidos.

La ineficacia frente al gol tiró por tierra su esfuerzo y pone en jaque el proyecto de Luis Enrique, que podrá agarrarse a las ocasiones, a los 26 disparos y 38 acercamientos al área rival, pero que no contó con una buena versión de sus estrellas. Especialmente de Kylian Mbappé, poco decisivo en los dos partidos, que se despidió del que ha sido su estadio en los últimos siete años en Europa sin pena ni gloria, lejos de la versión de gran estrella planetaria que persigue.

Si a nivel personal es un fracaso para el jugador, que la próxima temporada militará en otro club, a nivel colectivo habrá que ver cómo le despide el próximo domingo la grada en su última aparición como local en el Parque de los Príncipes. El jugador, que soñaba con dejar una Liga de Campeones en su ciudad natal, se despedirá con ese amargo sabor de boca que ahora buscará en otros destinos. Si hay que ver cómo se digiere la derrota en París, también será interesante conocer cómo afecta el triunfo en Dortmund, un equipo que en una temporada irregular ha sabido alzarse a la final, donde nadie lo esperaba.

Kylian Mbappé, trató de despedirse por la puerta grande, pero pecó de exceso de celo, de responsabilidad, de querer hacer el más difícil todavía en cada jugada, lo que le llevó a estrellarse ante la defensa del Dortmund. Solo un disparo manso en el minuto 7 pudo cambiar las cosas para el delantero estrella, pero fue la única noticia de peligro que dejó el jugador en la primera mitad. En el tramo final, el acoso fue total, con un Borussia encerrado y toda la artillería en pos del tanto que no acabó por llegar. Los palos fueron su tumba. Mbappé estrelló otro balón en el palo en el 86 y dos más tarde fue el turno de Vitinha de probar el sabor de la madera. No fue posible. Los alemanes no bajaron los brazos achicando agua para dejar muda a la constelación de estrellas del PSG, que ponen en jaque un proyecto que vuelve a despertar sus fantasmas europeos.

Durante y al término del partido, los memes fueron los grandes protagonistas en las redes sociales. Por supuesto, Kylian Mbappé fue el apuntado, junto con Dembelé, su pasado en el Barcelona, al que eliminó en la instancia anterior con una gran actuación personal. Lionel Messi fue otro de los que se “alegró” por la eliminación del PSG luego del profundo destrato que recibió en su última etapa en el equipo parisino. En tanto, el defensor alemán Mats Hummels también fue muy mencionado por su golazo de cabeza y muchos usuarios recordaron el mismo recurso que utilizó en el Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania eliminó a Francia.

