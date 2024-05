La violenta reacción del DT de Trinidense tras la derrota contra Boca Juniors: el empujón a Merentiel que derivó en una expulsión

El fuerte cruce entre Merentiel y el DT de Sportivo Trinidense

El partido entre Sportivo Trinidense y Boca Juniors, válido por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana, culminó en un clima enrarecido y caliente. En medio de los festejos xeneizes por la remontada agónica que se gestó gracias a los tantos de Nicolás Figal y Edinson Cavani, con un maravilloso tiro libre al minuto 92, se registró un altercado entre los integrantes del cuerpo técnico del conjunto paraguayo, el cuarteto arbitral y uno de los jugadores del plantel de Diego Martínez.

Las imágenes de la transmisión oficial exhibieron a Cavani intercambiando palabras con José Arrúa, DT de Trinidense, al que le mostró el rostro golpeado de Miguel Merentiel. Sin embargo, el estratega guaraní de 36 años no solamente hizo oídos sordos al señalamiento del uruguayo, sino que además arremetió contra el número 16, que ya había tenido algunos cruces dentro de la cancha con los defensores locales.

Al observar el empujón de Arrúa contra Merentiel, el árbitro chileno Cristian Garay intervino y lo expulsó, pese a que el match ya había culminado. Las protestas de Trinidense, que se sintió perjudicado por la actuación del juez, prosiguieron durante un par de minutos hasta que la Policía intervino para bloquear a los hombres de negro.

“Nos vamos con un sabor amargo porque dejamos todo dentro de la cancha y no quiso ser. Boca no necesita ayuda de parte del arbitraje para que pueda ganarnos. Duele perder de esta manera siendo que tuvimos para ganarlo, pero muchas veces es difícil jugar contra un gran equipo como Boca. Ellos no necesitan ayuda para lograrlo, nos sentimos perjudicados en los dos partidos que disputamos contra ellos”, fue lo que manifestó el experimentado defensor Wildo Alonso tras el cotejo.

A la hora de repasar las polémicas, hay que enumerar: 1) en el primer tiempo el VAR repasó una mano dentro del área que bien pudo haber significado penal para Boca y no se sancionó; 2) el VAR también tiró líneas en el 1-0 parcial por supuesto offside de Brian Andrada, tanto que finalmente fue otorgado; 3) Andrada fue expulsado por doble amarilla en el inicio del complemento tras haber cortado un contragolpe de Boca con un agarrón; y 4) el VAR intervino para advertirle a Garay sobre un penal contra Langoni que había sancionado para que dé marcha atrás.

Además, no hay mucho para discutir respecto a la infracción contra Merentiel que derivó en el segundo tanto en los pies de Cavani. Como recordatorio, hay que recordar que en la Bombonera el árbitro uruguayo Gustavo Tejera fue invitado a ver una supuesta mano de Luis Advíncula que pudo derivar en penal (y empate) de Trinidense sobre el final del encuentro que el Xeneize ganó 1-0 con gol de Aaron Anselmino. Sin embargo, el juez no pitó la pena máxima y dejó seguir la acción.

“Reclamamos en varias jugadas porque el árbitro inclinó a favor de ellos. Hubo faltas similares que podía cobrar a favor nuestro y no cobraba. Y luego cobra a favor de ellos. Nos sentimos perjudicados porque de esa jugada llega el segundo gol”, añadió Alonso.